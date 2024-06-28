越南希望台積電投資 網羅前台積電副總牽線

越南計劃投資部部長阮志勇22日至26日前往美國訪問，期間邀請前台積電副總杜東佑擔任越南半導體產業發展顧問，希望杜東佑協助推動台積電到越南投資。

越南電子雜誌Viettimes報導，杜東佑（RichardLawton Thurston）是美國的半導體專家，曾經擔任台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）的副總。杜東佑過去曾幫助多家公司與政府在世界各地成立、管理科技園區。

阮志勇（Nguyen Chi Dung）邀請杜東佑擔任越南半導體產業顧問，並請杜東佑與台積電對接，推動台積電來越南投資。

阮志勇說，杜東佑憑藉過去在半導體領域的經驗，可以為越南的發展方向給出建議，尤其是半導體人力資源發展方面。還可以幫助與促進越南半導體產業的投資與資源調度。

報導表示，杜東佑同意擔任顧問，為越南的半導體產業制定發展路線圖。杜東佑在答覆阮志勇時表示，越南有很大的機會成為全球半導體供應鏈的重要國家，越南有年輕豐沛且受過良好培訓的人力資源。

杜東佑認為人工智慧（AI）技術也可以成為越南的優勢，AI需要很多技術例如數據蒐集與處理、感測器與記憶體的生產。越南可以選擇當中一個環節發展自身優勢。

阮志勇25日還與國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose Fernandez）舉行工作會議，雙方討論了擴大半導體供應鏈韌性的合作，幫助越南再生能源轉型、實現減緩氣候變遷的努力。

雙方還討論了合作開採重要礦物、管理國際貿易與金融安全風險，加強網路安全與重要的資通訊基礎建設，合作確保越南的法律環境可以吸引高品質投資與促進經濟永續與全面成長。