投資人等待美國通膨數據 亞股隨美股收高
在昨晚美國股市走揚帶動下，亞洲股市今天收盤上漲。投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標將在今天稍晚公布，結果可能決定聯準會的利率計畫。
法新社報導，即將公布的最新美國個人消費支出物價指數（PCE）預料將顯示，物價漲幅進一步降低。若數據高於預期，可能打擊今年內降息1次的希望；若數據低於預期，則可能令人更看好明年1月之前不只降息1次。
美國昨天公布，持續申請失業給付人數增加且個人消費放緩，但經濟仍處於強健狀態，因此一些人冀望今天的PCE數據會減弱。
聯準會官員曾試圖緩和降息預期，表示他們希望見到更多證據證明通膨已獲得控制再行動。亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）總裁波士蒂克（RaphaelBostic）昨天則說，他預測今年會降息1次。
另一方面，日圓兌美元匯價今天續貶至38年低點，一度來到161.27日圓。投資人不斷測試日本官員底線，因今年4月和5月日圓重貶時，官方都曾介入匯市。
東京股市今天收盤上漲0.6%，上海股市收高0.7%，香港股市終場微幅上揚，雪梨、首爾、台北、馬尼拉和雅加達股市也全數收紅。
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