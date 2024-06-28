快訊

日本「森永小饅頭」疑混入動物糞便 食藥署急查6輸入業者

柯建銘立院抽菸未陳述意見 北市衛局確定開罰「這金額」！

中職選秀Live／悍將第二輪指名張奕 搶下兩位旅外

投資人等待美國通膨數據 亞股隨美股收高

中央社／ 香港28日綜合外電報導

在昨晚美國股市走揚帶動下，亞洲股市今天收盤上漲。投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標將在今天稍晚公布，結果可能決定聯準會的利率計畫。

法新社報導，即將公布的最新美國個人消費支出物價指數（PCE）預料將顯示，物價漲幅進一步降低。若數據高於預期，可能打擊今年內降息1次的希望；若數據低於預期，則可能令人更看好明年1月之前不只降息1次。

美國昨天公布，持續申請失業給付人數增加且個人消費放緩，但經濟仍處於強健狀態，因此一些人冀望今天的PCE數據會減弱。

聯準會官員曾試圖緩和降息預期，表示他們希望見到更多證據證明通膨已獲得控制再行動。亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）總裁波士蒂克（RaphaelBostic）昨天則說，他預測今年會降息1次。

另一方面，日圓兌美元匯價今天續貶至38年低點，一度來到161.27日圓。投資人不斷測試日本官員底線，因今年4月和5月日圓重貶時，官方都曾介入匯市。

東京股市今天收盤上漲0.6%，上海股市收高0.7%，香港股市終場微幅上揚，雪梨、首爾、台北、馬尼拉和雅加達股市也全數收紅。

投資人 美國 聯準會

延伸閱讀

分析：美國低估中國 重返亞太是「失去的10年」

【即時短評】通膨成美民怨 拜登、川普辯論互踢皮球

1956年美國首場電視轉播總統辯論 2女將代打

美副國務卿坎貝爾與中副外長通話 重申對菲律賓支持「如鋼鐵般堅定」

相關新聞

國際可可行情連六跌 預期收成好轉引發賣壓

國際可可價格連續第六個交易日大跌，紐約市場交投最熱絡的9月期貨27日再跌6.64%，報每公噸7,273美元；倫敦市場更大...

後市看俏！印度公債今起納入摩根大通指數 分析師提醒「熱錢影響」

摩根大通周五（28日）將把印度公債納入其新興市場指數，向更廣泛的投資人開放這個1.3兆美元的市場，有望進一步吸引數百億美...

日圓走貶1986年以來新低 日本東京股市收高

日圓兌美元匯率貶至1986年以來新低後，日本東京股市今天收高。

WSJ：對抗中國電商低價競爭 亞馬遜將自中直接出貨

華爾街日報(WSJ)27日報導，亞馬遜(Amazon)為鞏固電商龍頭地位，對抗Temu、希音(Shein)等來自中國的電...

南韓經濟不振 大企業縮減開支撙節度日

在南韓經濟疲軟不振之際，南韓大企業正縮減開支，例如限制商務差旅與公司信用卡支出。

美日韓商務部長會議 未針對加強對陸出口管制達成共識

美國、日本及南韓已同意攜手強化高科技晶片等關鍵物資的供應鏈，但未能針對加強對中國大陸的貿易管制達成共識。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。