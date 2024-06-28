紅麴案續燒…小林製藥最初僅回報5死 日厚生勞動省：已暴增至76死

日本小林製藥公司旗下紅麴產品5月驚爆食安危機，厚生勞動省28日表示，與服用小林紅麴有關的死亡人數，從原先的5人增至76人，正在調查其確切死因。

厚生勞動大臣武見敬三28日在記者會中表示，官方收到170件與小林製藥紅麴產品有關的通報案件，結果調查後發現，有91人並未攝取該保健品、3人死因與該保健品無關，因此確認與服用小林製藥紅麴相關的死亡人數達76人。

小林製藥此前向厚勞省報告的死亡人數為5人，武見敬三表示，對於小林製藥未回報實際死亡人數感到相當遺憾。而76名死者中，有些人患有腎臟相關疾病，有些人則罹患癌症、腦梗塞和肺炎等。

據厚生勞動省稱，截至26日，因紅麴產品問題，已有5人確診死亡，289人住院治療，1656人到醫療機構就診。