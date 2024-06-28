快訊

下班注意！雨彈升級 10縣市豪大雨特報恐一路下到晚上

新光金董座陳淮舟傳請辭 公司回應了

評罷樑案 侯、盧：人民要安居樂業、不要政治對抗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美日韓商務部長會議 未針對加強對陸出口管制達成共識

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國商務部長雷蒙多（中）、日本經濟產業大臣齋藤健（左）及南韓產業通商資源部長安德根舉行首場三方會議。路透
美國商務部長雷蒙多（中）、日本經濟產業大臣齋藤健（左）及南韓產業通商資源部長安德根舉行首場三方會議。路透

美國、日本及南韓已同意攜手強化高科技晶片等關鍵物資的供應鏈，但未能針對加強對中國大陸的貿易管制達成共識。

美國商務部長雷蒙多、日本經濟產業大臣齋藤健、南韓產業通商資源部長安德根26日在華府的首場三方會議，討論供應鏈合作，會後聯合聲明僅隱晦地提到中國大陸，例如提到「關切最近（可能擾亂關鍵礦物供應）的非市場措施。

美日韓也同意聚焦於供應鏈可信度與永續性，不只是低價，但聯合聲明未提及加強出口管制。

南韓產業通商資源部28日表示，美韓27日也舉行供應鏈商業對話（SCCD），討論加強供應鏈韌性等議題，雷蒙多和安德根也「同意維持現有的出口管制合作，以處理國安威脅，同時儘可能減少供應鏈干擾」。

南韓 日本經濟

延伸閱讀

美日韓合攻稀土、半導體

平壤氣球挑釁 南韓隔7年恢復邊境射擊訓練

籃球／符合職籃FIBA本土資格 前宏國洋將雷克斯之子投入台籃選秀

印太架構將簽兩經濟協議

相關新聞

研究：特斯拉的電動新車品質不再領先傳統車廠

汽車業界具有影響力的J.D. Power年度研究報告顯示，電動車大廠特斯拉（Tesla）新款電池電動新車的品質，領先傳統...

WSJ：對抗中國電商低價競爭 亞馬遜將自中直接出貨

華爾街日報(WSJ)27日報導，亞馬遜(Amazon)為鞏固電商龍頭地位，對抗Temu、希音(Shein)等來自中國的電...

南韓經濟不振 大企業縮減開支撙節度日

在南韓經濟疲軟不振之際，南韓大企業正縮減開支，例如限制商務差旅與公司信用卡支出。

美日韓商務部長會議 未針對加強對陸出口管制達成共識

美國、日本及南韓已同意攜手強化高科技晶片等關鍵物資的供應鏈，但未能針對加強對中國大陸的貿易管制達成共識。

IMF主張：Fed「至少」等年底再降息 美加稅解決高債務問題

國際貨幣基金組織（IMF）27日讚賞美國的經濟成長超越疫前水準，為G20成員國僅見，但「強勁」的成長顯示通膨有升溫的風險...

日最高外匯事務官員傳換人 日圓兌美元貶破161大關後略有回升

日圓兌美元的貶值幅度收窄，日經新聞稍早之前未引述消息來源報導，日本即將任命財務省國際局的局長Atsushi Mimura...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。