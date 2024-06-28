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美日韓商務部長會議 未針對加強對陸出口管制達成共識
美國、日本及南韓已同意攜手強化高科技晶片等關鍵物資的供應鏈，但未能針對加強對中國大陸的貿易管制達成共識。
美國商務部長雷蒙多、日本經濟產業大臣齋藤健、南韓產業通商資源部長安德根26日在華府的首場三方會議，討論供應鏈合作，會後聯合聲明僅隱晦地提到中國大陸，例如提到「關切最近（可能擾亂關鍵礦物供應）的非市場措施。
美日韓也同意聚焦於供應鏈可信度與永續性，不只是低價，但聯合聲明未提及加強出口管制。
南韓產業通商資源部28日表示，美韓27日也舉行供應鏈商業對話（SCCD），討論加強供應鏈韌性等議題，雷蒙多和安德根也「同意維持現有的出口管制合作，以處理國安威脅，同時儘可能減少供應鏈干擾」。
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