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英國人權組織指責Shein強迫勞動 力阻在倫敦上市

中央社／ 台北28日電

英國人權組織「停止維吾爾種族滅絕」採取法律行動，阻止中國電商Shein在倫敦證券交易所上市。該組織指責Shein在新疆的棉花供應商強迫使用維吾爾勞動力。

路透社和英國衛報26日報導，代表「停止維吾爾種族滅絕」（Stop Uyghur Genocide）的人權律師事務所Leigh Day26日表示，已寫信給英國金融行為監管局（FCA），要求監管者拒絕Shein在倫敦證券交易所上市的計畫。

該組織表示，他們已提醒英國金融行為監管局，美國證券交易委員會（SEC）出於擔憂Shein供應商的勞工行為，拒絕建議Shein在美國股票交易所上市。

Shein原本尋求在美國進行IPO，但進展不順，因此轉而尋求在倫敦證交所上市，已於本月稍早向英國金融行為監管局提交上市申請。

「停止維吾爾種族滅絕」表示，Shein在倫敦的IPO不該繼續，因為英國已經簽署了國際勞工組織的公約，其中規範了最低勞工標準，任何對公司供應鏈可能違反最低標準的擔憂，都與英國對公約的責任不符，「英國金融行為監管局有責任確保其完整性並保護投資者」。

英國國際特赦組織25日也表示，Shein有可能在倫敦上市，將是倫敦證交所的「恥辱」，因為這家快時尚公司的勞工和人權標準令人質疑。

報導指出，英國金融行為監管局沒有權力調查其職責之外的法律相關違規情形，例如「現代奴隸法」或稅收法規。

Shein對此發出聲明表示，Shein對強迫勞動一向採取零容忍政策，並且致力於尊重人權，「我們非常重視供應鏈的透明度，並且要求簽約的製造商只能從指定地區採購棉花」。Shein此前表示，正在加強供應鏈的合法合規。

人權 倫敦 英國

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