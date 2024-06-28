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美國SelectUSA Tech 台灣新創獲健康科技分組第一

中央社／ 舊金山27日專電

台灣新創在美國商務部主辦的「選擇美國」投資高峰會傳出捷報，經濟部培育的「安德斯醫學」獲選新創競賽健康科技領域分組第一，進入全球總決選，台灣也是亞太進入全球決選的唯一國家。

「選擇美國」投資高峰會23日至26日在馬里蘭州舉行，經濟部率領19家台灣新創參加，今年共9家團隊入圍SelectUSA Tech新創競賽決賽，數量居全球之冠。

SelectUSA Tech新創競賽今年吸引全球37個國家、超過260家新創團隊共襄盛舉，包含健康科技（HealthTech）、軟體與資通訊（ICT/Software）、潔淨科技（CleanTech）及開放科技（Open Tech）四大領域，分成八個分組。

經濟部今天在矽谷舉辦台灣新創論壇時表示，安德斯醫學獲得健康科技分組冠軍，成為亞太地區唯一進入全球決賽的新創公司，台灣也是此次亞太國家中唯一進入決選，及全球進入分組決賽數量第一的國家，展現台灣新創實力。

安德斯醫學專精於微型內視鏡的創新。目前已發明氣切及新生兒呼吸道等醫療影像輔助，可協助醫事人員獲得實時影像，守護患者安全。

台灣新創代表團在「選擇美國」投資高峰會過後前往矽谷，參與一系列新創論壇和投資鏈結交流活動。經濟部長郭智輝參加台灣新創論壇時特別強調，台灣新創在「健康科技領域」拿下分組冠軍非常不容易，如此成果令人振奮。

經濟部另表示，「選擇美國」投資高峰會期間，首次在華府舉辦「台灣新創之夜」，19家台灣新創團隊現場展示提案，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也親自出席與支持，成功鏈結台灣新創對接美國商機。

美國在台協會 醫學

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