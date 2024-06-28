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研究：特斯拉的電動新車品質不再領先傳統車廠

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉電動車在J.D. Power的2024美國新車品質調查中，品質沒有高出傳統車廠生產的電池電動車。 美聯社
特斯拉電動車在J.D. Power的2024美國新車品質調查中，品質沒有高出傳統車廠生產的電池電動車。 美聯社

汽車業界具有影響力的J.D. Power年度研究報告顯示，電動車大廠特斯拉（Tesla）新款電池電動新車的品質，領先傳統車廠的優勢正在縮小。

J.D. Power周四（27日）發表年度美國新車品質調查「2024美國初期品質研究」報告，調查新車車主在使用車輛最初90天所遭遇到的問題，結果顯示，特斯拉電池電動車（BEV）的新車品質與傳統車廠的表現相同，在每100輛新銷售或租賃的車輛中，都出現266個問題。

相較下，之前特斯拉在J.D. Power年度調查的排名一直都優於傳統車廠，但去年平均每百輛新車出現257個問題，少於傳統車廠平均的265個。

這項研究把特斯拉新車問題愈來愈多，歸因於調整一些車輛設計，例如方向燈、雨刷控制桿等，讓消費者摸不著頭緒，產生負面回應。

今年榜首是Stellantis的卡車與廂型車部門Ram，平均每百輛新車出現149個問題，之後依序為通用汽車（GM）的Chevrolet車款、以及現代汽車（Hyundai）的同名品牌。保時捷（Porche）稱霸豪華車領域，每百輛新車有172個問題，之後分別是豐田汽車旗下的Lexus品牌、及現代的Genesis品牌。

J.D. Power新車品質調查也包含經銷商的首次維修數據，結果發現，電池電動車或插電式混合動力車的問題都比傳統內燃引擎汽柴油更多。這項調查裡的每百輛新車出問題數目，稱為IQS計點，點數低代表高品質高。電池電動車的平均IQS計點為266點，比傳統汽柴油車的平均180點，高出86點。

不過，投資人對這項新車品質成績單也不必過度反應，因為通常對車廠股價的直接影響不大。當然，產品品質依然重要，因為牽動車廠的保固支出，從而影響財務與股價。

例如，福特汽車去年為保固期內的維修支付了48億美元，占銷售額的2.7%。特斯拉這項數字是12億美元，站銷售額的1.3%。若福特的保固支出能下降到特斯拉的水準，可望釋出25億美元的年度現金流。

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