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日圓貶勢洶洶換匯價見0.2053 專家：美日利差龐大

中央社／ 台北28日電

日圓兌美元貶破161日圓水準，下探38年來新低，讓哈日族樂開懷，賺到0.2053的超甜換匯價格。台新銀行首席外匯策略師陳有忠點出日圓受困於3大結構因素，讓匯價貶勢洶洶，但眼前已經到了哈日族可以手刀搶進的價格，建議有需求趕緊換匯、不用再等。

日圓兌美元28日盤中貶破161大關，為1986年來首見，日圓匯價直直落，成為日本官員頭痛難題，但對於台灣哈日族來說，則是超前部署便宜旅費的好時機。根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天最低下探0.2053，換匯價格再次破底。

哈日族開心換匯的同時也難免疑惑，為何日本匯價如此疲軟。陳有忠說明，日圓受3大結構因素制約，短期看不到止貶回升的跡象。

首先，美日利差龐大，日本人風行利差交易，資金持續流出。第2，日圓利率很低，投資人借日圓至海外投資極為盛行，這意味著日圓跟股市成反比，股市越好，日圓愈貶。

陳有忠指出，全球股市一片熱絡，美股更是頻頻創高，日圓因利率數一數二低，是國際上主要的融資貨幣，投資人、國際機構都會融資借便宜日圓到海外投資，「股市不回頭，日圓很難回升」。

第3，日本政府債務壓力沉重，隨時會有日圓債券到期，但沒有多餘資金可以償還，只好採發新債還舊債策略，但為了壓低發債成本，日本央行又得進場購債，這種「左手趨緊、右手打折」的做法，導致貨幣緊縮效果打折扣。此外，考量財務及債務壓力，也將抑制日本央行後續升息空間。

陳有忠表示，上述3大因素一直困擾著日本，即便今年日本央行升息，但因幅度很小，僅是脫離零利率時代，無法改變利差劣勢，形同杯水車薪；結構性問題未解，日本央行即便進場干預匯市，也只有踩剎車的功能，沒辦法扭轉劣勢。

「要讓日圓脫離頹勢，唯一就是寄望在美元身上」，不過陳有忠也說，美國經濟情況不錯，遲遲不願降息，美元無法回落，近日美元指數更是重新站穩106大關之上，如果美元居高不下，日圓很難翻升。

但對於近期部分人士喊出日圓恐貶到170價位，陳有忠認為機率不高，因為日圓要貶到170，意味美元指數可能升到110，但除非有新的變數、題材出現，否則缺乏動能。

陳有忠表示，哈日族對於日圓換匯價格持續下跌，喜聞樂見，現在已經來到0.20多的價格、是30多年來的低點，加上本週適逢月底，正是日圓弱、新台幣強的時期，建議哈日族有實質需求的話，可以趕緊換匯，把握甜甜價格。

匯價 日圓 日本央行

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