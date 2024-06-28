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IMF主張：Fed「至少」等年底再降息 美加稅解決高債務問題

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃。歐新社
國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃。歐新社

國際貨幣基金組織（IMF）27日讚賞美國的經濟成長超越疫前水準，為G20成員國僅見，但「強勁」的成長顯示通膨有升溫的風險，聯準會（Fed）應至少等到年底再降息。該組織同時呼籲美國加稅，以遏制債務水準不斷上升。

IMF總裁喬治艾娃周四在新聞發布會上說，鑑於通膨可能升溫，贊成Fed維持當前利率水準，「至少到2024年底」。聯準會2023年7月來將聯邦資金利率維持在5.25%至5.50%之間。

IMF預測，美國核心個人消費支出物價指數（Fed首選通膨指標）能在2024年底達到2.5%左右，2025年中降到聯準會2%目標，早於Fed自己預測的2026年。IMF看法較樂觀是因為有跡象顯示美國勞動市場降溫、消費需求減弱。

喬治艾娃說，在Fed升息周期內，美國經濟的強勁表現得力於勞動力供應和生產力提高，她強調降息前須看到「明確證據」證明通膨降向2%。

IMF同時批判美國赤字不斷增加，如果繼續下去，到這個十年結束，美國公債與GDP的比率將達到令人擔憂的140%。高赤字和高債負「會給美國和全球經濟造成愈來愈大的風險，可能推升財政融資成本，增加到期債務順利展期的難度」。

IMF連續第二年建議美國逐步提高所得稅率，不僅是針對最富裕的美國人，而且也針對年收入低於40萬美元的家庭。競選連任的美國總統拜登承諾不會跨越這個門檻。

喬治艾娃表示，IMF試圖提供一條能很好地服務美國經濟和人民的政策路徑。她補充說，現在是美國鞏固財政狀況的「好時機」，順境時能做得更多，為未來的風險做好準會。

IMF下調了2024年美國GDP的成長預測，由2.7%降到2.6%，略低於4月世界經濟展望裡估計的2.7%，2025年GDP成長則估為1.9%，持平於4月的展望。

此外，IMF表示，美國的關稅和其他貿易壁壘加劇，以及愈來愈多使用有利於國內企業的產業政策，對美國和全球經濟構成下行風險，有可能扭曲投資流動，破壞全球貿易體系。IMF呼籲美國透過談判解決與貿易夥伴的分歧，同時加強世界貿易組織（WTO）的作用。

IMF 美國

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