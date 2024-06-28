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AI 熱潮方興未艾 布局環球股市勝率高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國FOMC會議維持利率不變、通膨持續降溫，市場預期聯準會(Fed)最快9月開始降息，推動市場風險胃納改善。柏瑞投信表示，受惠於AI應用需求增長，帶動相關科技類股表現強勁，有別於去年主要由大型科技公司主導漲幅，今(2024)年來呈現較為廣泛的上升趨勢，且具備競爭優勢的龍頭企業亦不僅侷限於美國，若要在股市偏多行情下提高勝率，投資布局更應放眼全球。

柏瑞投信投資策略部主管帥仕偉指出，觀察目前全球主動型股略，大多數配置相當比例的「科技七雄」，導致主動管理比重在近年明顯下降，同類型策略看起來越來越相似。

根據BofA Merrill Lynch的3月統計，目前全球股票型投組的多元化程度較以往都還要低，主動式基金似乎逐漸成為隱形的指數追蹤者。此外，FactSet在3月底統計，截至2023年底，由近3000檔股票所組成的MSCI世界指數，「科技七雄」就占了市值權重的15.4%，並貢獻該指數去年全年漲幅的41.8%，代表市場表現最好的股票交易已過度擁擠，或將讓投資人的全球投組面臨過度集中的風險。然而參考過去22年來，MSCI世界指數在當年度表現最佳的前50名成分股中，平均近半數都是非美國企業，顯示若能廣泛配置全球股市將有機會提高勝率。

在股市展望方面，柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，今年上半年許多疫情期間出現的趨勢現已逐步緩解，像是消費者累積的超額儲蓄已經去化，行業庫存和供應鏈問題正在逐步解決，物價亦開始回落。不過，這種「新常態」並不代表市場將回到疫情前的狀態，因為持續的科技創新以及近岸外包的趨勢興起，已經徹底改變了市場格局。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe認為，隨著經濟進入新常態，下半年將是投資從長期趨勢中受益企業的好時機，其中包括：1、人工智能創新。2、淨零排放和綠色能源支出。3、電動車(電池和及其他零件）。4、癌症和罕見疾病，以及肥胖和糖尿病的治療方案等四大領域都值得投資人留意。

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