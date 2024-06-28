金價反彈逾1% 油價因地緣政治壓力走高

國際油價周四（27日）收高，中東和歐洲的地緣政治壓力增大，市場擔心全球原油供應會受到干擾，不過美國原油和汽油庫存意外增加，抑制了油價漲幅。黃金價格周四結束兩連跌，由前一個交易日觸及的兩周多來低點，反彈逾1%；主要因美元走軟，市場持續注意今天將公布的關鍵通膨數據，尋找聯準會政策線索。

紐約黃金現貨價格周四收盤上漲1.28%，報每英兩2,327.73美元。

周四公布的數據凸顯美國經濟動能減弱，例如，5月企業設備支出下降，出口下滑導致商品貿易逆差擴大。美國商務部經濟分析局公布的第1季國內生產毛額（GDP）的第三次估值，確認第1季美國經濟成長大幅放緩。美元與10年期美債殖利率因而都下跌，提振了黃金對持有其他貨幣投資人的吸引力。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「公布的一些數據對黃金市場有支撐作用。GDP終值非常低。黃金在美元指數回落時獲得提振。」

今（28）日將公布的個人消費支出（PCE）平減指數，是一份很關鍵的通膨報告，美國聯準會一向重視這個指標。根據FedWatch資料，儘管美國聯準會目前只預期今年降息一次，但投資人很大程度地堅持著聯準會將降息約兩次的觀點。

油價方面，兩大指標周四均上漲超過1%。布蘭特原油期貨結算價上漲1.14美元，或1.34%，報每桶86.39美元。美國西德州原油期貨結算價上漲0.84美元，或1.04%，報每桶81.74美元。

路透分析，以色列和黎巴嫩真主黨之間的跨境緊張局勢不斷升級，加劇了人們對戰爭擴大的擔憂，怕會導致主要產油國伊朗等其他國家也捲入其中。另外在歐洲，俄羅斯當局表示，由於美國及其盟友進一步介入烏克蘭戰爭，俄國正在考慮可能降級與西方的關係，但目前尚未做出決定。

Panmure Gordon分析師Ashley Kelty說，任何戰火蔓延都可能對中東地區的原油供應產生重大影響。

然而油價漲幅沒有拉得很高，因為美國最新的庫存資料顯示，美國墨西哥灣沿岸原油庫存上周增加205萬桶，而且整體庫存達到4月以來最高水平。另外，有跡象指美國燃料消費低迷，汽油和航油需求指標萎靡。

彭博資訊指出，美國西德州原油仍在本周不到2美元的狹幅區間內波動，這創下2021年1月以來最窄的單周波動區間。美國原油庫存的意外上漲周三也沒能推動油價走低，因股市的火熱勢頭提振了投資人對風險資產的興趣。西德州原油月線可望收漲。