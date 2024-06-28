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日本東京6月核心通膨加速攀升 預期央行最快7月升息

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
被視為日本全國通膨領先指標的東京6月核心通膨率加速攀升，使市場持續預期日本央行最快7月將升息。美聯社
被視為日本全國通膨領先指標的東京6月核心通膨率加速攀升，使市場持續預期日本央行最快7月將升息。美聯社

由於燃料價格上漲、日圓疲軟提高進口成本，被視為日本全國通膨領先指標的東京6月核心通膨率加速攀升，使市場持續預期日本銀行（央行）最快7月將升息。路透也報導，日銀正為削減購債計畫，對日本公債市場參與者進行調查。

東京6月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）年比揚升2.1%，升速較5月的1.9%加快，也高於市場預估的2.0%。

東京6月不計生鮮食品和能源成本的核心－核心CPI（日銀密切關注的另一項更廣泛物價趨勢指標）也年升1.8%。

此外，由於汽車製造商從出貨中斷困境復甦，日本5月工業生產比4月回升2.8%，高於經濟學家預期的2%，帶給決策當局經濟溫和復甦的希望。

經濟學家認為，這些數據可能有助日銀最早7月升息，因為日圓疲軟帶來的成本壓力升高了未來幾個月通膨率高於2%目標的可能性。

凱投宏觀亞太主管席連特（Marcel Thieliant）說，物價指數中的工業產品價格大幅上漲，似乎證明了日銀對進口成本上升傳導速度比過去更快的擔憂，是正確的。日銀總裁植田和男已表示，若潛在通脹如預測般加速邁向2%，日銀將提高利率。

路透引述知情人士的話透露，日銀正在詢問銀行業者、券商和壽險業等債市參與者，對縮減購債計畫範圍和速度的預期，將作為該央行7月9-10日與債市參與者討論的基礎。日銀已表示，將先與債市參與者開會，再決定未來一到兩年內縮減購債計畫的細節。

日銀向路透證實，正在聯繫所有即將召開會議的參會者，以了解相關業者對日銀減購公債計畫數量、速度和框架的看法。

債市 日本 通膨

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