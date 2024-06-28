Nike上季營收不如預期 意外預估全年銷售下滑 股價盤後重挫12%

美國運動用品大廠Nike上季營收不如分析師預期，且意外預測全年銷售將下滑、低於預估，加劇投資人對該品牌運動鞋和服裝需求下降的擔憂，拖累股價盤後重挫逾12%。

Nike在止於5月31日的年度第4季（上季）營收下滑1.7%至126億美元，低於分析師的平均預期。子公司Converse的表現尤其落後，由於北美和西歐銷售疲軟，上季營收銳減18%。

Nike上季大中華區銷售為18.6億美元，則優於預期，每股盈餘也高於預期。

不過，Nike預估本月起的本季營收將下滑約10%，減幅超過分析師預期的3.16%，今年度營收預料將減少中間個位數百分比，不如分析師預估的成長約0.9%。

Nike表示，今年全年度營收預估下降，部分是受到中國大陸等國際市場的疲弱需求衝擊。因為總體不確定性，中國大陸去年實體商店人流量減少二位數百分比。

Nike銷售最近幾季持續疲軟，專注於自家銷售管道、而非批發商的嘗試仍未取得成果，上季網站、應用程式（App）和商店銷售額下降了8%，低於華爾街預期。

晨星分析師施沃茲認為，Nike知道自己的問題在哪，但卻在刺激需求遭遇困境。