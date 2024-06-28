黃仁勳的慈善基金會運作外界超好奇 夫妻倆撐場1周工作1小時

理論上，輝達（Nvidia）過去兩年股價大漲理論上能為慈善界帶來數十億美元的意外之財。

彭博資訊報導，公開的稅務申報文件顯示，20年前開始，黃仁勳夫婦每年都把部分股票捐贈到名下的慈善基金會Jen-Hsun & Lori Huang Foundation。截至2022年末，該基金共持有6,900萬股輝達股票，而根據追蹤基金會投資表現的FoundationMark創辦人John Seitz，輝達股價大漲，使這些股票的總值超過80億美元。

80億美元很可觀，但恐怕仍然低估了夫妻倆目前可支配的慈善資產的規模。文件顯示，嘉信理財負責營運的一個慈善基金另持有價值44億美元的輝達股票，其中一部分由代表黃仁勳夫婦及其基金會的「捐贈人建議基金」 （DAF）帳戶所持有。

這些款項遠遠超過黃仁勳夫婦的慈善基金會對外公布的捐贈額。從2007年成立到2022年末，該基金會向外部非營利組織捐贈或承諾捐贈的金額大約6,500萬美元，主要是史坦福大學和奧勒岡州立大學。該基金會還捐給GeForce基金大約1.25億美元，主要以輝達股票的形式捐出。這個GeForce基金是黃仁勳夫婦在嘉信慈善基金設立的DAF帳戶。

這種把股票捐給基金會並由基金會持有的做法，讓黃仁勳夫婦慈善事業的資產池甚為可觀，已躋身美國20大私人基金會之列。

但慈善界一直存在爭論，因為愈來愈多富豪利用這種可無限期投資的慈善捐款方式，立即取得稅務減免，而真正進行慈善工作的機構收到的真金白銀卻減少了。

Alliantgroup高階主管、曾任美國參議院財政委員會稅務顧問的Dean Zerbe說，「國會制定了有關慈善捐贈的規定，允許對此類善款給予非常慷慨的稅務抵免，如果這些錢只放在那裡不動，便違背了慈善捐贈立法的初衷和精神」。

黃仁勳的發言人拒絕置評，只發表了一份關於基金會工作的聲明，稱「黃氏基金會支持全美高等教育、公共衛生和STEM項目，以及舊金山灣區在地社區組織」。

一周工作一個小時

在市場對輝達AI晶片巨大需求的推動下，該公司股價上漲迅猛。美國規定私人基金會每年分配至少5%資產，黃仁勳夫婦須因此撥出更多的錢給公共慈善機構，這或許將形成挑戰 ，因為該基金的運作一直很基本。

基金會的地址是幫他們報稅的加州帕羅奧圖會計師事務所的地址，工作人員只有黃仁勳夫妻倆，黃仁勳擔任財務長兼秘書，妻子是總裁。根據納稅申報文件，他們每人平均每周工作一小時，該基金會從未產生過任何薪酬費用，營運營支出微乎其微。

根據美國國稅局規定，當向為管理慈善事業而專門設立的私人基金會捐現金、證券或其他資產時，可獲得稅務減免。反過來，基金會被規定每年要將至少5%的資產捐贈給公共慈善機構。

與其他許多億萬富豪一樣，黃仁勳夫婦主要透過向嘉信慈善基金帳戶捐贈，來滿足上述的年度資產分配要求。此類帳戶的資產沒有投資期限規定，因為DAF被歸類為公共慈善機構，不受美國國稅局對私人慈善基金會年度資產分配要求的約束。

作為一家公共慈善機構，嘉信慈善基金不必披露有關客戶投資和贈與的細節，這是DAF在富豪當中備受歡迎的另一個原因。