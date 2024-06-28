美元因美國經濟數據疲軟下跌 日圓小幅回升

美元周四（27日）兌多數主要貨幣下跌，因同日發布的美國經濟數據表現疲軟，這類數字支撐美國聯準會將在今年開始降息的預期。市場現在關注今（28）日將公布的重要通膨數據：5月個人消費支出（PCE）平減指數。

美國最新的經濟數據周四公布後，日圓兌美元匯價自前一個交易日的38年來低點回升，但交易員仍高度警惕日本當局為支撐日圓，而將進行干預的任何跡象。

瑞典克朗因瑞典央行的前瞻指引較先前更為鴿派，在周四的國際外匯市場領跌。

根據彭博資訊報價，衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY），周四小跌0.14%至105.906。美國10年期公債殖利率下跌4個基點至4.29%。

周四公布的美國經濟數據顯示，截至6月15日當周，美國持續請領失業金人數升至2021年底以來最高。美國工廠5月所下的企業設備訂單意外下降。國內生產毛額（GDP）報告發現消費者支出疲軟。

隨著跡象顯示通膨已重啟跌勢，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克說，他仍然預期今年第4季會降息一次，這與他3月時的觀點一致。波斯提克今年在聯準會的利率決策會議FOMC具有投票權。

Monex USA外匯交易員Helen Given表示，市場似乎更關注如果個人消費支出（PCE）平減指數不如預期，因為那肯定是美國經濟放緩的一個跡象。

日圓周四在紐約匯市的午後交易中，兌美元小幅上漲0.1%，報160.72日圓兌1美元。周三時則是一度跌至160.88的1986年12月以來最低水準。本月以來，日圓兌美元下跌約2.1%，今年迄今下跌12%。美、日之間的巨大利差繼續打擊日圓。

雖然日圓兌美元貶勢周四稍歇，但最近跌破160日圓的關鍵門檻，仍讓交易員對東京可能採取干預措施感到緊張。日本當局在4月底和5月初斥資9.79兆日圓（609.4億美元），將日圓從當時的34年低點160.245拉高了5%。

分析師指出，日本當局應該會先看今天公布的PCE物價指數，才會考慮干預時機。然而任何干預措施長期看來，效果都可能有限。Forex.com高級外匯分析師Michael Boutros說：「眾所周知，日本央行喜歡在周五採取行動。但對日圓最好的情境將是，美國通膨大幅放緩，進一步支持聯準會今年的降息預期。」

瑞典克朗周四兌歐元下跌0.4%，至兩周低點11.3440瑞典克朗兌1歐元。瑞典央行周四維持利率不變，符合預期，並表示年底前可能會降息兩次或三次，而先前的指引則是只會降息兩次。