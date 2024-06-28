美股三大指數微幅上漲 投資人靜待通膨數據

美國股市周四收盤基本持平，投資人等待最新通膨數據，那斯達克指數小漲，之前公布的數據顯示經濟活動繼續放緩，提高了投資人對降息的希望。

道瓊工業指數上漲36.26點，漲幅0.09%，收39,164.33點；標普500指數上漲4.97點，漲幅0.09%，收5,482.87點；那斯達克指數上漲53.52點，漲幅0.30%，以17,858.68點做收。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield談及周五要公布的PCE物價指數時說：「市場在一定程度上處於按兵不動的模式，等待個人消費支出（PCE）物價指數出爐，因為缺乏大的催化劑。」該指數是聯準會首選通膨指標。

周四公布的數據顯示，5月美國核心資本財訂單意外下降，核心耐久財訂單下降0.1%，而預期為上升0.2%，這增強了投資者對經濟疲軟可能促使聯準會在9月降息的看法。

上周初請失業金人數降至23.3萬人，低於預期的23.6萬人。此外，數據顯示美國經濟第1季環比增長年率終值高於預期。

指標10年期和2年期公債殖利率走低，之前公布的數據顯示，美國經濟活動繼續放緩，但速度變慢，而7年期公債殖利率則在440億美元公債標售結束後走低。

Alphabet和Meta Platforms等超大型股走高，分別上漲0.83%和1.25%，受助於美國公債殖利率下滑。亞馬遜上漲2.19%，該公司市值周三首次突破2兆美元。

市場參與者強調對漲勢可持續性的擔憂，並呼籲分散投資組合，為可能出現的大跌避險。

與此同時，儘管聯準會預計今年僅有一次降息，但根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的FedWatch數據，投資人在很大程度上仍堅持今年降息大約兩次的觀點，且預計9月降息的可能性為59.5%。

在一篇政策文章中，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表示，通膨「似乎正在放緩」，這應該允許今年晚些時候降息，而理事鮑曼重申，在通膨壓力仍高的情況下，她尚未準備好支持降息。

U.S. Bank Wealth Management資深投資策略師Rob Haworth說：「本周大部分時間，我們一直在期待，有大量證據能指明通膨走向。」

美光下跌7.11%，此前該公司公布的第4季營收預期與市場預估一致，令投資人感到失望，他們原本寄望這家記憶體晶片製造商在人工智慧熱潮中的表現會有更多驚喜。

輝達（Nvidia(）跌幅為1.90%，延續了近期的震盪走勢。

Walgreens Boots Alliance大跌22.16%，此前該公司下調2024年利潤預期並宣布計劃關閉更多業績不佳的美國門市。

牛仔服製造商Levi Strauss第2季營收不及預期，股價暴跌15.4%。