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台積電ADR小跌0.26% 較台北交易溢價16.38%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四繼續小幅下跌，跌幅0.26%，收在171.63美元，較台北交易溢價16.38%。費城半導體指數同日也下跌0.57%。

周四美國股市三大指數均小漲。道瓊工業指數上漲36.26點或0.09%，收在39,164.06點；標普500指數上漲4.97點或0.09%，收在5,482.87點；那斯達克指數上漲53.52點或0.30%，收在17,858.68點。

台灣加權股價指數周四下跌80.71點，收在22,905.98點，台積電平盤，收在960.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 186.67 -0.35 172.00 +8.53

中華電 CHT 124.83 +0.52 126.00 -0.93

台積電 TSM 1,117.28 -0.26 960.00 +16.38

聯電 UMC 56.70 -0.68 56.40 +0.53

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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