台積電ADR小跌0.26% 較台北交易溢價16.38%
台積電ADR周四繼續小幅下跌，跌幅0.26%，收在171.63美元，較台北交易溢價16.38%。費城半導體指數同日也下跌0.57%。
周四美國股市三大指數均小漲。道瓊工業指數上漲36.26點或0.09%，收在39,164.06點；標普500指數上漲4.97點或0.09%，收在5,482.87點；那斯達克指數上漲53.52點或0.30%，收在17,858.68點。
台灣加權股價指數周四下跌80.71點，收在22,905.98點，台積電平盤，收在960.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 186.67 -0.35 172.00 +8.53
中華電 CHT 124.83 +0.52 126.00 -0.93
台積電 TSM 1,117.28 -0.26 960.00 +16.38
聯電 UMC 56.70 -0.68 56.40 +0.53
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言