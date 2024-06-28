日銀干預淪為狼來了 市場看空日圓

繼四月底之後，日圓兌美元匯率本周再度跌破一六○關卡，創卅四年來新低水平。市場分析師和交易員都認為，在客觀環境沒有太大變化的情形下，日圓很可能一路向一七○關卡邁進。

雖然日本銀行（央行）及財政部官員一再揚言進場干預，不過「狼來了」的麻木效應，以及今年四月底、五月初的干預成效不彰，更讓市場繼續看空日圓匯價。

日銀一直在想辦法結束日本的超級寬鬆貨幣政策，不斷放話有意提高利率。今年三月，日銀自二○○七年以來首次調高無抵押隔夜拆借利率，十多年來首次將其推向正值。本周公布的六月會議紀錄顯示，至少一名日銀理事呼籲立即升息，另一名成員表示通膨風險已變得更明顯。但日銀最近幾周表示可能不會急於收緊貨幣政策，讓市場感到不安，進而鼓勵更多空頭部隊大舉押注弱勢日圓。

日本當局在做出干預與否的決定時面臨很大的風險。最近幾輪干預行動花費了創紀錄的九點八兆日圓，但成效極微。日圓疲軟正在損害日本消費者的利益，並導致企業日益不安。

日銀近日進行兩次干預市場動作。第一次是四月廿九日圓跌破一六○時；第二次似乎是五月一日。日本和美國之間巨大的利差導致日圓持續疲軟。日本嚴重依賴海外能源和原物料，日圓疲軟導致進口成本上升。分析師表示，只要美國通膨維持高點不墜，在聯準會開始降息之前，日圓就會繼續承受壓力。

日本和歐洲也存在巨幅利差，日圓兌歐元匯率也逼近歷史新低。這使得日圓成為主要拋售標的，從高收益美元到歐元再到新興市場貨幣等各種貨幣皆然。資深市場分析師表示，美元兌日圓可能相對很快升至一七○，只靠短期干預是行不通的。日圓匯率縱使平盤震盪甚至小幅反彈也不會改變大局，阻力最小的方向是日圓進一步走軟。

知名日銀觀察家加藤伊津魯表示，受到日銀寬鬆貨幣政策正常化影響最深的是日本一般家庭。日圓疲軟已成為日本政策制訂者最頭痛的問題，因為它推高了進口原材料的成本，拉升通貨膨脹率並損害消費者。

加藤表示，考慮到疲軟貨幣對經濟的負面影響，日本央行可能會在七月升息，並在明年底前將利率提高至百分之一。

日銀將於七月卅日至卅一日召開下次政策會議，屆時將宣布關於如何縮減債券購買規模並削減近六百兆日圓資產負債表的計畫。一般預期日銀可能在宣布縮表後前三個月將每月購債規模減少至五兆日圓，然後每季進行更大幅度的削減。

雖然十年期政府公債殖利率可能從目前低於百分之一的水準升至百分之一點五左右，但日銀可能會在不擾亂市場的情況下削減約兩百兆日圓的資產負債表，私人金融機構將購買日銀債券，所以日銀表示，為解決通膨過高問題所承擔的風險很低。但事實上，已經沒有太多時間可以浪費。