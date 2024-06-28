微軟創辦人蓋茲：AI 耗電 利大於弊

億萬富豪氣候科技投資人蓋茲（Bill Gates）表示，儘管人工智慧（AI）的用電需求龐大，會加劇溫室氣體排放問題，但由於這項技術有助於推動能源轉型，將能「收回成本」，整體而言是利大於弊。

這位微軟創辦人接受彭博電視台訪問時說，AI將使資料中心更有效能，有助於縮小資料中心在未來電力需求中的占比。他並表示，有朝一日這項技術可能會消耗全球6%的電力，高於目前估計的2%。但他認為，超過10%是錯誤的估計。

近來AI已受到越來越嚴格檢視，主因預期AI將大幅增加能源需求。在世界某些地區，資料中心的需求已超過可供應的電力，這項趨勢有可能顛覆整個國家的能源轉型計畫。但蓋茲說，電動車、熱泵和綠色鋼鐵製造所增加的能源需求，遠大於資料中心的用電需求。

在訪談中，蓋茲也提及碳捕捉技術協助世界達成淨零排放的潛力。他表示，基於成本考量，消除大氣中的碳排放是一種有限的解決方案。他說，關鍵是將這項成本壓到「遠低於每噸100美元」。蓋茲並表示，他個人支付每噸200美元來抵銷自己個人的碳排放量。

蓋茲談到旗下能源公司TerraPower在美國懷俄明州建一座新核能廠的前景，他說，這座新核電廠是用鈉而非水來冷卻反應爐，可避免高壓和第三代核反應爐的複雜性。這座新廠能產生具有價格競爭力的電力，是第三代反應爐無法企及的目標。

蓋茲本周正在倫敦參加其創投基金Breakthrough Energy從本月25日起一連舉辦三天的高峰會。自2015年來，這家由蓋茲創立的氣候投資公司已對160多家新創公司和其他計畫投資22億美元，尋求投資人報酬和減少碳排放。其中一些新創公司正在尋求相對簡單的解決方案，如提高暖氣系統效率的密封劑。

蓋茲受訪時談到他所投資的這些年輕公司的前景。他認為有些新創公司將成為早期贏家。他說，最有把握的押注是那些想辦法提高現有系統效率的公司， 「從某種意義上說，他們只是在製造更好的產品」。例如，TS Conductor製造的電力電纜線比傳統電線更輕、載電量更多，可使電力公司無需建造新輸電線路就能為擁擠的電網供電。