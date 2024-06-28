歐綠電巨頭 放緩擴張

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

歐洲最大再生能源電力業者挪威國家電力公司（Statkraft），將縮減新風場與太陽能場的產能擴張計畫，主因電價下降及成本升高。

Statkraft的新開發計畫是從2026年開始，每年新增20~25億瓦的陸上風電、太陽能及電池眝存設施，可能足以供應約250萬家庭之需；原先的目標是從2025年起每年新增25~30億瓦的再生能源設施，從2030年起每年增設40億瓦。

至於離岸風場，新目標是到2040年將增設60~80億瓦，也低於原先的100億瓦目標。

在氫氣電力計畫方面，該公司也將2030年的目標削減20億瓦，2035年目標削減10~20億瓦。

執行長瓦多爾保證，公司將調整策略，以因應更艱難的環境。

她表示，「整個再生能源產業的市場情勢已更具挑戰性」。

再生能源 挪威 電價

延伸閱讀

雲豹能源股東會／三箭齊發 今年營運催馬力

雲豹能源漲不停！網樂觀曝「還會漲」：至少穩四年

台泥旗下Molicel小港廠綠電儲能合一 年減碳量達1400噸

太陽能熱水器只是把水曬熱…他說「我家水塔也可以」質疑沒用 南北網友反應大不同

相關新聞

首場總統大選辯論登場…拜登vs.川普 美股多空洗牌

美國2024總統大選的第一場辯論於美東27日晚間9時（台北28日上午9時）登場，現任總統拜登和前總統川普睽違四年再度正面...

匯價貶不停…市場：日圓165 將觸動干預

日圓兌美元匯價26日收在160之下，貶至38年新低，日本官員再度出面喊話，強調當局將對日圓採取必要行動。路透報導，這是日...

美國初領失業救濟金人數下滑

美國上周初領失業救濟金人數轉為下滑，可能減輕外界對勞動市場出現實質變化的擔憂。同日公布的美國上季經濟成長率最終值微幅上修...

美日韓合攻稀土、半導體

美國、日本與南韓承諾要加強合作，建立更具韌性的供應鏈，協力發展半導體、重要礦物等關鍵科技。

微軟創辦人蓋茲：AI 耗電 利大於弊

億萬富豪氣候科技投資人蓋茲（Bill Gates）表示，儘管人工智慧（AI）的用電需求龐大，會加劇溫室氣體排放問題，但由...

歐綠電巨頭 放緩擴張

歐洲最大再生能源電力業者挪威國家電力公司（Statkraft），將縮減新風場與太陽能場的產能擴張計畫，主因電價下降及成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。