歐綠電巨頭 放緩擴張
歐洲最大再生能源電力業者挪威國家電力公司（Statkraft），將縮減新風場與太陽能場的產能擴張計畫，主因電價下降及成本升高。
Statkraft的新開發計畫是從2026年開始，每年新增20~25億瓦的陸上風電、太陽能及電池眝存設施，可能足以供應約250萬家庭之需；原先的目標是從2025年起每年新增25~30億瓦的再生能源設施，從2030年起每年增設40億瓦。
至於離岸風場，新目標是到2040年將增設60~80億瓦，也低於原先的100億瓦目標。
在氫氣電力計畫方面，該公司也將2030年的目標削減20億瓦，2035年目標削減10~20億瓦。
執行長瓦多爾保證，公司將調整策略，以因應更艱難的環境。
她表示，「整個再生能源產業的市場情勢已更具挑戰性」。
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