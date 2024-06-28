美日韓合攻稀土、半導體

美國、日本與南韓承諾要加強合作，建立更具韌性的供應鏈，協力發展半導體、重要礦物等關鍵科技。

美國商務部長雷蒙多、日本經濟產業大臣齋藤健、南韓產業通商資源部長安德根26日在華盛頓發表共同聲明指出，「我們擁有共同意向，要運用三邊機制來促進重大與新興技術的發展，強化我們經濟的安全性與韌性」。

三人這次在華府的會面，是去年8月三國領袖在大衛營的峰會上所決定，三國針對安全、經濟和技術領域面相將持續深化合作，未來三國領袖和外交、國防等國安層級幕僚將至少每年舉行一次會談。

這三國並表示，對於本國經濟至關重要的領域，將辨明其在全球供應鏈中潛在的脆弱環節。被點名凸顯的範疇包括：半導體、潔淨能源、重要礦物、網路安全、人工智慧（AI）。

彭博資訊指出，美、日、韓三國合作的例子之一是稀土。中國大陸現在稱霸稀土市場，最近美、日、韓三國最近就一致表達對稀土業界「非市場措施」的關切。

歐盟主管競爭的執行委員薇絲塔格在美、日、韓部長展開會議之前，也透過線上會議，與這三國的代表討論強化關鍵科技供應鏈。

齋藤健在華府的記者會上提到，盟國現在密切關注中國大陸對於本國半導體產業的投資，特別是成熟製程晶片的產能急速擴張。

齋藤健說：「經由與美國、南韓和歐盟的討論，我有個感覺，大家很關心包括成熟製程晶片在內的中國產能過剩問題。」