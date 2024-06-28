美國初領失業救濟金人數下滑

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國上周初領失業救濟金人數轉為下滑，可能減輕外界對勞動市場出現實質變化的擔憂。同日公布的美國上季經濟成長率最終值微幅上修0.1個百分點至1.4%，符合預期，卻比過去幾季大幅放緩。

美國商務部27日發布今年第1季實質國內生產毛額（GDP）的最終數據，季增年率微幅上修至1.4%，高於第二次公布的1.3%，但仍是近兩年來最低，遠低於去年第4季的3.4%。

不過本季經濟似乎已有略為加速跡象，多數分析師預期，美國本季GDP成長率將回升至2%左右。

同日，美國勞工部表示，在截至22日止的一周內，經季節調整後的初領失業救濟金人數為23.3萬人，比前一周減少6,000人。這周數據包含了19日的六月節，該數據通常在國定假日前後波動較大。

這項數據被用來觀察經濟是否放緩，導致雇主裁汰更多人，雖然目前依舊維持在歷史低位，但近來已上升到今年稍早曾觸及的最高水準附近。經濟學家對此成因看法兩極，有些人認為是因為裁員增加，但也有人認為是和去年同期經歷一樣的波動。

成長率 美國

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