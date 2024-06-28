首場總統大選辯論登場…拜登vs.川普 美股多空洗牌

美國2024總統大選的第一場辯論於美東27日晚間9時（台北28日上午9時）登場，現任總統拜登和前總統川普睽違四年再度正面交鋒。

大選年通常對美國股市有利，但彭博資訊分析，這次股市卻面臨許多變數。而拜登勝選將有利電動車、太陽能類股，不利金融股與製藥股；川普當選將讓輝達、博通等在中國有較大曝險的美企面臨壓力，但石油類股將受惠。

拜登和川普的首場辯論，將在CNN位於亞特蘭大的攝影棚舉行，棚內不會有觀眾。離11月5日投票日還有四個多月，這將是美國近代史上時間最「超前」的總統大選電視辯論。

川普在最新民調中對拜登的領先優勢擴大，在吸金方面也連續第二個月領先。不過兩人是美國有史以來年齡最大的總統候選人，觀眾肯定會質疑兩人的認知能力和情緒穩定性。川普幕僚認為，拜登容易失言，這可能會加劇選民對總統年齡的擔憂。拜登團隊則認為，川普可能會在辯論中暴露他反覆無常的性格，有時甚至會改變在墮胎等議題上的立場，對他不利。

彭博資訊報導，大選年通常對美國股市有利。自1960年來，標普500指數幾乎在每個大選年都會上漲，除了2000年和2008年因為年分別發生網路泡沫破滅和金融危機以外，最近幾個選舉年的紀錄甚至更好。2012、2016和2020年，該指數都至少上漲10%。

美股「恐慌指數」VIX顯示，交易員已開始為11月投票前後的股市波動風險做準備，比過去幾個大選年都早。市場權威人士已警告，這次大選可能到最後一刻才見分曉，甚至可能在投票結束幾天後仍不明朗。2000年佛州重新計票期間，標普500跌逾4%，10年期美債殖利率下跌52個基點，金價飆升，投資者湧入避險資產。

拜登在潔淨能源方面的積極立場，代表他若連任將給整個行業帶來利多，包括電動車廠，太陽能股預計也會有更好表現，但鑒於拜登政府料將繼續嚴格監管，金融股可能持續面臨風險，製藥商也可能面臨監管壓力，因為現任政府的通膨削減法案，力推藥品降價。

如果川普勝選，貿易緊張局勢勢必升級，那麼對大陸收入曝險較大的公司可能面臨壓力。其中一些知名企業包括，輝達、博通、高通等晶片製造商。鑒於川普誓言取消對國內石油生產的限制，因此他一旦獲勝，石油、天然氣和傳統能源公司將可能受益。