又惹禍！波音將因「公然違反NTSB規範」洩露調查細節受罰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國阿拉斯加航空一架裝有內嵌式艙門的波音737 Max 9客機，1月在西雅圖-塔科馬國際機場的公司機庫等候檢查。資料照片，美聯社
美國阿拉斯加航空一架裝有內嵌式艙門的波音737 Max 9客機，1月在西雅圖-塔科馬國際機場的公司機庫等候檢查。資料照片，美聯社

美國國家運輸安全委員會（NTSB）27日表示，波音公司將因為違反協議，洩露針對阿拉斯加航空波音737 Max 9客機門板空中飛脫調查的細節而面臨處分。

NBC新聞報導，NTSB在一分聲明表示，波音公司在25日的媒體簡報會上，「公然違反NTSB的調查規範」，提供還沒有核准發布的調查資訊，並且揣測該起事件的起因。

NTSB表示，一名未具名的波音高管當天談到該公司商用飛機部門的改善，包括「先前發布的事實資訊分析」。聲明指出，波音公司還錯誤地描述調查，稱為試圖找到負責安裝內嵌式艙門（door plug）的人。

聲明指出，「NTSB相反集中在事故的可能原因，而非把責任歸咎於任何個人或評估責任」，而這代表波音已經違反該公司在調查開始時簽署的當事人協議。波音公司沒有立即回應NBC新聞提出的夜間置評請求。

NTSB尖刻地指責，因為波音公司在許多NTSB的調查中，一直是當事人或提供證據的積極參與者，「很少有實體比波音更熟悉規定」。因此，波音公司將繼續參與調查，但將不再能夠取得NTSB在進行完整的事故事實記錄而收集的調查資訊。

NTSB要求25日會議的謄抄本，稱該文件顯示波音「向新聞媒體提供NTSB尚未核實或授權發布的非公開調查資訊」，還指責該公司「就其認為是引起事故的原因因素，提供意見和分析」。

根據報導，NTSB還將傳喚波音公司出席8月6日跟7日的調查聽證會，公司律師和高層將無法提問。NTSB將跟美國司法部詐欺司協調，提供本週涉嫌未經授權發布資訊的詳細資訊。

波音 美國

延伸閱讀

暫無歸期！波音公關危機直達九霄 否認「星際飛船」與太空人困在太空

波音獲准恢復向陸交付寬體客機 消息人士：737MAX也將下月恢復

波音星際飛機載人首航狀況多 返回地球時程延期

來路不明的鈦：波音、空巴使用中國公司「偽造文件」的鈦材，FAA調查中

相關新聞

黃仁勳的慈善基金會運作 外界超好奇 夫妻倆撐場 1周工作1小時

理論上，輝達（Nvidia）過去兩年股價大漲理論上能為慈善界帶來數十億美元的意外之財。

曾經歷更慘烈股價雪崩…輝達黃仁勳：無論高潮低潮 必堅持3件事

輝達（NVDA）神反彈？從上週至26日，美股NVIDIA跌了13%，但是週二又反彈。創辦人黃仁勳，在台北時間27日週四凌晨舉辦股東會，發言受矚目。其實，輝達之前曾經歷更加慘烈的股價雪崩，黃仁勳表示，無論高潮低潮，會堅持這3件事...

市場認為川普在首場大選辯論中表現更好 美元小漲

【彭博】-- 亞洲交易時段美元小幅走高。 市場經過評估，認為川普在首場美國總統大選辯論中處於領先地位。彭博美元指數周五一度上漲0.2%，隨後收窄漲幅，美元邁向連續第六周上漲。美國現任總統拜登辯論時自始至終表現得磕磕絆絆，可能會加劇市場對他能否在11月大選中擊敗川普的擔憂。

蔡崇信投資公司據悉已籌得5億美元 將投資避險和私募信貸基金

阿里巴巴董事長蔡崇信支持的投資公司藍池資本（Blue Pool Capital），據傳已募得5億美元，將利用這筆資金來投...

日圓貶至38年新低！當局例行撤換外匯事務官 外界預期東京將出手

在日圓兌美元貶破161日圓價位、下探38年新低之際，日本政府今天宣布任命新外匯事務官，外界因此更加預期，東京即將出手干預...

越南希望台積電投資 網羅前台積電副總牽線

越南計劃投資部部長阮志勇22日至26日前往美國訪問，期間邀請前台積電副總杜東佑擔任越南半導體產業發展顧問，希望杜東佑協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。