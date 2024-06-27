又惹禍！波音將因「公然違反NTSB規範」洩露調查細節受罰

美國國家運輸安全委員會（NTSB）27日表示，波音公司將因為違反協議，洩露針對阿拉斯加航空波音737 Max 9客機門板空中飛脫調查的細節而面臨處分。

NBC新聞報導，NTSB在一分聲明表示，波音公司在25日的媒體簡報會上，「公然違反NTSB的調查規範」，提供還沒有核准發布的調查資訊，並且揣測該起事件的起因。

NTSB表示，一名未具名的波音高管當天談到該公司商用飛機部門的改善，包括「先前發布的事實資訊分析」。聲明指出，波音公司還錯誤地描述調查，稱為試圖找到負責安裝內嵌式艙門（door plug）的人。

聲明指出，「NTSB相反集中在事故的可能原因，而非把責任歸咎於任何個人或評估責任」，而這代表波音已經違反該公司在調查開始時簽署的當事人協議。波音公司沒有立即回應NBC新聞提出的夜間置評請求。

NTSB尖刻地指責，因為波音公司在許多NTSB的調查中，一直是當事人或提供證據的積極參與者，「很少有實體比波音更熟悉規定」。因此，波音公司將繼續參與調查，但將不再能夠取得NTSB在進行完整的事故事實記錄而收集的調查資訊。

NTSB要求25日會議的謄抄本，稱該文件顯示波音「向新聞媒體提供NTSB尚未核實或授權發布的非公開調查資訊」，還指責該公司「就其認為是引起事故的原因因素，提供意見和分析」。

根據報導，NTSB還將傳喚波音公司出席8月6日跟7日的調查聽證會，公司律師和高層將無法提問。NTSB將跟美國司法部詐欺司協調，提供本週涉嫌未經授權發布資訊的詳細資訊。