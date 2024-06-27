美國今年房屋建築旺季未如預期 這種建材價格暴跌24％

受需求低迷影響，美國房屋建築旺季景氣不如預期，木材價格暴跌。這種重要住宅建築商品的期貨價格，目前已較3月中旬的高峰回挫24%，至每1,000板呎473美元。

與今年初相比，木材行情呈現180度大轉變。在今年初，由於美國房地產市場急需新房，木材經紀商對這種大宗商品今年的前景倍感振奮。

木材批發商Sherwood Lumber公司資深副總裁古德曼對BusinessInsider說：「我們對2024年持樂觀態度，住房缺口需填補，大宗商品木材和結構板價格重返新冠疫情前的價位區間，美國聯準會（Fed）停止升息，而且未來有望多次降息。」

古德曼表示，這種樂觀情緒推動了年初木材庫存增加，而且由於房屋建築旺季似乎不如預期那麼強勁，業者仍在消化庫存。今年美國新屋開工和營建許可持續下滑，5月分別下降4%和6%。

建商一直在放慢新營建計畫的腳步，因為今年新房銷量也持續下降，因為消費者正在努力應對高房貸利率和高房價造成的負擔能力問題。