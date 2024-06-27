快訊

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

男星度假租Airbnb約2女極樂遊 清潔員一進屋驚見暴斃遺體

美國今年房屋建築旺季未如預期 這種建材價格暴跌24％

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國今年房屋建築旺季未如預期，木材價格已從3月的高峰重挫24%。 路透
美國今年房屋建築旺季未如預期，木材價格已從3月的高峰重挫24%。 路透

受需求低迷影響，美國房屋建築旺季景氣不如預期，木材價格暴跌。這種重要住宅建築商品的期貨價格，目前已較3月中旬的高峰回挫24%，至每1,000板呎473美元。

與今年初相比，木材行情呈現180度大轉變。在今年初，由於美國房地產市場急需新房，木材經紀商對這種大宗商品今年的前景倍感振奮。

木材批發商Sherwood Lumber公司資深副總裁古德曼對BusinessInsider說：「我們對2024年持樂觀態度，住房缺口需填補，大宗商品木材和結構板價格重返新冠疫情前的價位區間，美國聯準會（Fed）停止升息，而且未來有望多次降息。」

古德曼表示，這種樂觀情緒推動了年初木材庫存增加，而且由於房屋建築旺季似乎不如預期那麼強勁，業者仍在消化庫存。今年美國新屋開工和營建許可持續下滑，5月分別下降4%和6%。

建商一直在放慢新營建計畫的腳步，因為今年新房銷量也持續下降，因為消費者正在努力應對高房貸利率和高房價造成的負擔能力問題。

建築 美國

延伸閱讀

經濟部准台積電 增資熊本二廠、美國廠第二期逾百億美元

拜登川普首場電視辯論 調查：美國民眾高度關注

將進行預防性降息？學者指川普當選、市場洗牌 成影響美國潛在因素

抗壓性很差？ 研究發現可能與腸道細菌有關

相關新聞

2024全球最宜居城市出爐！台北居第66名 高雄排名優於台中

經濟學人資訊社（EIU）26日發布2024年全球宜居指數（GlobalLiveability Index），台灣有3座城...

美國今年房屋建築旺季未如預期 這種建材價格暴跌24％

受需求低迷影響，美國房屋建築旺季景氣不如預期，木材價格暴跌。這種重要住宅建築商品的期貨價格，目前已較3月中旬的高峰回挫2...

中國商務部：已收到業者申請對歐盟貿易壁壘調查

歐盟即將對中國電動汽車加徵關稅，雙邊正在磋商之際，中國商務部今天宣布，已收到中國機電產品進出口商會提交的對歐盟貿易壁壘調...

將進行預防性降息？學者指川普當選、市場洗牌 成影響美國潛在因素

美國聯準會可能進行預防性降息！淡江大學財金系榮譽教授林蒼祥27日於財經論壇表示，從通膨降溫與失業率緩升，加上若美國前總統川普若再度當選，對國際貿易產生較大變革…

台積電供應商英特格 獲美政府逾24億補助建新廠

美國晶片製造供應商「英特格」今天表示，與美國政府簽署初步協議，將獲高達7500萬美元（約新台幣24億4000萬元）補助，...

日本人擠破頭！這半導體公司有「6大度假中心」 員工讚：和台灣爆肝文化大不同

台積電是台灣社會新鮮人最想進的公司，而日本半導體復興浪潮起，亞洲最大半導體設備商TEL已成為應屆畢業生最想進的半導體公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。