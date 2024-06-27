中國商務部：已收到業者申請對歐盟貿易壁壘調查

歐盟即將對中國電動汽車加徵關稅，雙邊正在磋商之際，中國商務部今天宣布，已收到中國機電產品進出口商會提交的對歐盟貿易壁壘調查申請材料，正在依法進行審查。

據官網發布，中國商務部27日下午舉行例行記者會，有記者提問，近日，中國機電產品進出口商會表示，將考慮就歐盟「外國補貼條例」（FSR）對中國調查的歧視性做法，透過法律途徑依法維權，對此有何評論。

中國商務部發言人何亞東表示，中方高度關注歐盟「外國補貼條例」相關做法對中國企業對歐出口和投資經營造成的嚴重負面影響，並已多次表達強烈不滿和堅決反對。

何亞東並表示，目前，商務部已收到中國機電產品進出口商會代表行業提交的相關壁壘調查申請材料，正在依法進行審查，有關情況將及時對外發布。

中國機電產品進出口商會25日表示，2024年2月以來，歐盟依據「外國補貼條例」針對中國企業發起相關調查，涉及鐵路機車、太陽能、風電和安檢設備等機電產品。歐盟相關調查不僅對中國產品或服務進入歐盟市場及中國企業對歐投資造成阻礙，還對中國企業在歐競爭力造成損害，同時也影響中歐經貿合作大局。

中國機電產品進出口商會表示，正在積極透過相關法律途徑，依法維護相關產業和企業利益。

中歐目前正就電動車加徵關稅進行磋商。

何亞東指出，中國商務部長王文濤22日應約與歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行視訊會談。雙方商定，就歐盟對中電動汽車反補貼調查案啟動磋商。「目前，雙方工作團隊保持密切溝通，抓緊推進磋商工作。」

他說，中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色轉型領域有著廣闊的合作空間。希望歐方與中方相向而行，儘快推動磋商取得積極進展，達成雙方均可接受的解決方案，以避免貿易摩擦升級對中歐經貿關係造成不利影響。

當被問到，中方希望歐盟取消在7月4日前對中國電動車進口徵收初步關稅的計畫。如果歐盟繼續實施關稅，中方將採取什麼行動？何亞東未正面回應。

歐盟執行委員會去年10月對中國進口的電動車展開反補貼調查，並於本月12日公布初步調查結果以及最高38.1%的加稅稅率。歐盟表示，與中國若不能討論得到有效解決方案，這些臨時關稅措施將自7月4日起實施。