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將進行預防性降息？學者指川普當選、市場洗牌 成影響美國潛在因素

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
從通膨降溫與失業率緩升，加上若美國前總統川普若再度當選，對國際貿易產生較大變革。香港中通社
從通膨降溫與失業率緩升，加上若美國前總統川普若再度當選，對國際貿易產生較大變革。香港中通社

美國聯準會可能進行預防性降息！淡江大學財金系榮譽教授林蒼祥27日於財經論壇表示，從通膨降溫與失業率緩升，加上若美國前總統川普若再度當選，對國際貿易產生較大變革。台灣綜合研究院院長吳再益指出，美國貨幣仍處於強勢地位，經濟也出現溫和成長的態勢。

有可能預防性降息

吳再益表示，全球經濟出現好轉的跡象，但復甦程度卻存在差異，如美國與大型新興市場在家庭消費強勁、擴張性財政政策推動下，成長力度強勢，但仍有包括歐洲在內的許多已開發經濟體，成長相對疲軟。他也指出，地緣政治緊張局勢、貿易碎片化等風險猶存，成為全球經濟的下行風險。

針對美國，林蒼祥指出，美國通膨降溫，但一路下降至今年2月後，個人消費支出物價指數（PCE）就停在2.8%左右，下半年下跌速度恐怕會變慢，加上最近美國失業率開始上升，成為經濟衰退的警告訊號。

他說，加上前總統川普有當選總統的機會，新政策可能對國際貿易、全球供應鏈重組造成衝擊，尤其對股市影響更大，如川普於2018年宣布對中國商品課10%的關稅，美國三大股市一同出現跌勢，綜合不同因素，聯準會有「預防性降息」的可能性。

歐疲弱、中仍強

至於其他國家的狀況，吳再益說，歐元區是相對老化的經濟體，不太可能有太好的經濟成長表現，歐洲目前已啟動降息循環，帶動經濟緩步復甦。他也指出，只是歐盟製造業PMI指數表現不佳，預計製造活動將持續萎縮。

他也指出，中國同時發生產能擴張與需求不足的狀況，所以價格水準持續低迷，但第二季可以看到民間消費與外需出口開始回升，有機會達成年度GDP成長5%的目標。

台綜院創辦人劉泰英則認為，目前中國將大量資源放在軍事上，卻未能解決貧富差距大、環境破壞的問題，「美國不可能主動攻打中國，台灣也不會，日本更不可能」，認為中國更應將資源放在民生上，也有助於全球市場發展。

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失業率 川普 美國聯準會 降息

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