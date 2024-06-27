台積電供應商英特格 獲美政府逾24億補助建新廠

美國晶片製造供應商「英特格」今天表示，與美國政府簽署初步協議，將獲高達7500萬美元（約新台幣24億4000萬元）補助，在科羅拉多州科羅拉多泉建造一座新工廠。

路透社報導，美國商務部長雷蒙多（GinaRaimondo）透過聲明指出：「我們不僅將尖端晶片技術及（工廠）帶到美國，也支持使先進製造成為可能的供應商。」

這是美國「晶片法案」（Chips and Science Act）最新補助計畫，美國試圖擴大國內晶片生產，並吸引原本可能用於在中國及該區域設廠的資本。受益於法案的大贏家包括韓國三星（Samsung）、美國英特爾（Intel）及台灣台積電。

根據美國商務部，計畫第一階段將支持生產液體過濾膜及前開式晶圓傳送盒（FOUPS），FOUPS是英特格（Entegris）發明的專用容器，用於在製造過程運輸時，保護半導體晶圓。

商務部補充說，英特爾、台積電、美光（Micron）及格羅方德（GlobalFoundries）等晶片製造大廠都是使用前開式晶圓傳送盒的客戶。

商務部還談到，第二階段將支持生產先進液體過濾器、純化器與流體處理解決方案。