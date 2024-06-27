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日本人擠破頭！這半導體公司有「6大度假中心」 員工讚：和台灣爆肝文化大不同

聯合報／ 特派記者簡永祥／宮城即時報導
TEL松島研修度中心提供各式遊憩設施。讓員工帶家人朋友一起放鬆。記者簡永祥／攝影
TEL松島研修度中心提供各式遊憩設施。讓員工帶家人朋友一起放鬆。記者簡永祥／攝影

台積電是台灣社會新鮮人最想進的公司，而日本半導體復興浪潮起，亞洲最大半導體設備商TEL已成為應屆畢業生最想進的半導體公司。TEL今日首次向台灣媒體業曝光該集團位於日本的六個度假中心之一松島研修度假中心。這六個度假中心，也是半導體業界少有提供員工進修兼度的休憩中心，更吸引TEL集團1.8萬人擠破頭想趁放假前往的充電之處。

進入TEL台灣分公司東京威力科創已有7年的Andy，今年4月被集團調派至日本宮城研發中心，透露7年前由清大材料研究所畢業後，經由也在TEL台灣分公司東京威力科創上班的同學和學長建議，他放棄另外錄取的三家公司任職機會，加入TEL集團，今年4月更被台灣公司主管推薦至日本研發重鎮，投入更先進的乾式蝕刻設備開發，他強調，在TEL並沒有傳統日式僵固的文化，員工融合一片，互相合作，公司也非常照顧每位員工，是家鼓勵創新，且充滿夢想與活力的公司。

他強調，截至目前為止，他慶幸他做了正確的選擇，因TEL在19個國家有87個據點，可以依據員工的生涯路徑，做多元的規畫。

Andy的幸運除了反映他被調派至宮城研發中心，開發新世代1奈米以下蝕刻設備外，今年4月到日本上班後，隔月就在抽中爭搶率最高的松鳥研習度假中心，並安排在上周帶著老婆前往度假。

TEL松島研修度中心位在日本三大景的松島畔，規畫有50間套房，內有男女湯屋、可看到海天一線的景觀餐廳、按摩放鬆區、足浴池、網球場、酒吧和小孩遊樂場，除了舉行研討會供員工進修外，目的更是可以讓員工帶著家人一起度假，沉澱心情，並在放鬆中重新充電，更可藉此讓家裡感受公司對員工細心照顧，而且平均每位員工一泊二食，只花約新台幣1000元。

TEL目前在日本共有六個類似這樣的度假或研修中心，地點分別位於北海道二世谷、松島、輕井澤、山梨和熊本。當媒體追問TEL為何會設立員工度假中心，每座度假中心大約投資多少？會不會擔心入不敷出？

東京威力科創總裁張天豪表示，TEL一直堅持企業的成長依靠人，員工是創造企業價值的源泉，TEL這些投資並不是生冷只是為了營利，而是透過員工訓練、開會、放放鬆，並邀請家人一起放鬆，很多無形效益會在其他地方顯現。

Andy也強調TEL這項照顧員工的做法，讓TEL在日本業界受到好評。不過初派到日本，他認為醫療、語音和居家電器維修不便，是他目前三個困擾。但公司提供租居津貼、配車和提供一年一次返台機票和返台假和健檢及健檢假，和台灣半導體業流行的爆肝文化，真的大不同。

TEL補充表示，TEL近5年每年對外招募2000人中，其中1000人主要在日本招募，但已有相當大的比率也直接在日本招募有經驗的台籍加入成為正式員工；另1000人中，台灣人員也明顯增加中。

TEL松島研修度中心提供湯屋和各式遊憩設施。讓員工帶家人朋友一起放鬆。記者簡永祥／攝影
TEL松島研修度中心提供湯屋和各式遊憩設施。讓員工帶家人朋友一起放鬆。記者簡永祥／攝影
TEL松島研修度中心提供足浴、湯屋和各式遊憩設施。讓員工帶家人朋友一起放鬆。記者簡永祥／攝影
TEL松島研修度中心提供足浴、湯屋和各式遊憩設施。讓員工帶家人朋友一起放鬆。記者簡永祥／攝影
Andy由台灣被調派至宮城研發中心，深受TEL鼓勵創新和充滿夢想感染。記者簡永祥／攝影
Andy由台灣被調派至宮城研發中心，深受TEL鼓勵創新和充滿夢想感染。記者簡永祥／攝影

半導體 日本 東京

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