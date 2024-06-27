新加坡蟬聯全球最貴城市 學者：政經穩定強吸外資

新加坡蟬聯全球生活最貴城市，熟悉東南亞經貿事務學者表示，新加坡為全球化最大獲益者之一、翻身成為全球經貿中心，政治與經濟發展穩定是得以強力吸引外資根本因素。

瑞士寶盛銀行（Julius Baer）最新出爐的「2024年全球財富及高端生活報告」，其中生活最貴城市前5名為新加坡、香港、倫敦、上海和摩納哥，6到10名為蘇黎世、紐約、巴黎、聖保羅和米蘭，其中新加坡是連續第2年奪冠。去年排名第8的台北，今年落至第13，東京則從2022年的第8下滑至去年第15、今年落至第23。

報告指出，儘管新加坡蟬聯生活最貴城市，但憑藉政治和經濟穩定的聲譽及友善商業運作的環境，持續吸引世界企業及富有階層造訪。

熟悉東南亞經貿事務、曾任職於中華經濟研究院WTO中心的世新大學通識教育中心助理教授吳巨盟告訴中央社，新加坡為全球化最大獲益者之一，過去幾十年來翻身成為全球經濟與貿易中心，近年又因許多金融產業移出香港，落腳新加坡，推升獅城在區域經貿關係的重要地位。

吳巨盟指出，政治發展與經濟政策的穩定性，是新加坡得以強力吸引外資的根本因素；先前流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的巡迴演唱會前往新加坡、熱潮席捲亞洲，以及新加坡F1大獎賽等，這些大型活動創造出相當可觀的經濟效益，種種現象及條件都間接推升資金流動，也使得物價居高難下。

他說，隨著全球化大浪出現退潮態勢，新加坡經濟如何不擱淺將是一項挑戰，加上新加坡高物價、高房租等問題仍在，也是新加坡政府必須應對的議題。

瑞士寶盛銀行亞太區研究部門主管馬修斯（MarkMatthews）在報告中表示，近年亞洲的發展軌跡引人注目，鞏固該地區在全球經濟表現的強勢地位，從中國、印度到東南亞新興國家都充滿活力與發展潛力。

他指出，馬來西亞、菲律賓、越南、泰國經濟發展有所表現，展現多樣化且富有彈性的經濟格局，其中新加坡已成為創新和進步的象徵。新加坡政府政策提供資源發展數位經濟產業，正引領數位轉型趨勢，在政府支持商業活動數位化之下，逐漸鞏固其身為亞洲創新中心的典範地位。