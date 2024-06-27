日美韓因應中國 合力強化半導體供應鏈

日本、美國及韓國今天在美國華府首度舉行商務及產業部長會議。考量到中國，日美韓對經濟威嚇及扭曲市場的補助金等同感憂慮，感認在強化重要礦產及半導體供應鏈進行合作。

日本產經新聞報導，這場會議分別由日本經濟產業大臣齋藤健、美國商務部長雷蒙多（GinaRaimondo），及韓國產業通商資源部長安德根出席。

齋藤在會議結束後的記者會上說，「要強化供應鏈，志同道合國家的合作很重要」，強調日美韓合作的意義。

根據會後發布的共同聲明，日美韓考量到中國帶來的挑戰，在聲明中記載「把對於戰略物資特定供應來源的經濟依賴當成武器的作法，（日美韓）同感憂慮」。

聲明指出，在採購重要物資之際，藉由不光是考量價格，也要重視環境對策等因素，避免依賴「特定國家」。

聲明中也對中國管制出口的重要礦產，例如半導體原料的鎵與鍺等，以「對於最近面臨的非市場措施同感憂慮」的措辭予以譴責。

對於致力供應鏈強韌化，日美韓強調「將視必要採取適當措施」；有關強化半導體供應鏈部分，也表示「將加速合作」。

有關中國的部分，日美韓認為經濟威嚇加上政府提供巨額補助金造成的生產過剩已成問題，也表示廉價的純電動車（EV）與太陽能發電相關產品等大量涌入海外市場，阻礙了公平競爭。