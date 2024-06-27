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中國傾銷鋼鐵引眾怒 拉美國家祭高關稅反制

中央社／ 瓜地馬拉市26日專電

中國鋼鐵產量近年快速成長，鎖定拉丁美洲國家為美國的替代市場，傾銷鋼鐵，引發包括墨西哥、智利等拉美國家反彈，相繼宣布對未簽訂自由貿易協定（FTA）國家的鋼鐵徵收最高50%的關稅，以反制中國鋼鐵傾銷。

根據瓜地馬拉媒體「共和報」（Republica）報導，由於美國從前總統川普任內，一直到現任總統拜登政府對中國的貿易戰，不斷提高中國輸往美國的鋼鐵關稅，中國的鋼鐵業者近來開始尋找替代市場，拉丁美洲國家就成為頭號目標。

報導指出，中國生產全球逾半的鋼鐵，光是在2023年，中國的鋼鐵產量增長了36.2%，超過9000萬噸，對於拉丁美洲國家的出口量，更是持續增加，造成許多拉美國家的鋼鐵產業受到嚴重打擊，其中衝擊最大的就是墨西哥。

中國利用墨西哥作為中介地點「洗產地」，透過墨西哥和美國及加拿大簽有貿易協定，把「中國製造」變為「墨西哥製造」，再輸往美加地區，以規避高額關稅。

面對中國傾銷，墨西哥、智利和巴西宣布對來自「沒有簽訂FTA國家」的鋼鐵，祭出高關稅反制。墨西哥對鋼鐵徵收高達50%的關稅；智利對鋼球徵收關稅35.4%，對鋼棒徵收關稅24.9%。至於巴西也決定把關稅從10.8%提高到25%。

不只是傾銷鋼鐵，中國輸出的小商品更對許多拉美國家的中小企業造成生存威脅。

瓜國媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）也以「中國利用自由貿易協定，淹沒並壓垮尼加拉瓜當地商業」為題，發表專文。

文中指出，自從今年1月1日尼加拉瓜與中國之間的自由貿易協定生效後，中國商店的數量在尼加拉瓜各省激增，造成當地原有小型商店銷售業績下滑超過70%，連生存都成問題。

因為這些中國商店，利用自由貿易協定免除進口稅，輸入各類產品，從3C、家電、服裝到化妝品、玩具以及食品，數量龐大而且價格低廉。但另一方面，中國從尼加拉瓜進口的產品數量和金額卻微乎其微，不成比例。

「中美洲360」引述流亡的尼加拉瓜政治經濟學者查莫洛（Juan Sebastián Chamorro）的分析指出，中國與尼加拉瓜獨裁政權的自由貿易協定，只是有利於中國商人和總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）家族的親信，因為自貿協定的進口合約只分給當局親信，一般民間業者根本無法取得。換句話說，和中國做生意只有少部分特權人士獲利，而人民卻必須承擔苦果

墨西哥 尼加拉瓜 美國

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