南韓現代汽車推平價電動小車Inster！ 2.5萬歐元有找

南韓現代汽車今（27）日在釜山國際車展前，發表平價的小型SUV電池電動車Inster ，一來希望能加快消費者採用電動車，二來迎戰中國大陸電動車的低價競爭。Inster這款電動小車，今年夏天將先在南韓上市，接著出口到歐洲、中東和亞太地區。在歐洲銷售價格將低於2.5萬歐元（約台幣87萬元）。

Inster確切售價稍後會公布。現代汽車說，這款3.8公尺長的城市車，配備42千瓦時的鎳電池，充滿電的續航力為300公里。隨車附有標準版的輔助駕駛軟體。

首爾的Hanwha投資證券分析師Kim Sung-rae說：「老牌的汽車廠開始發表小型電動車，希望將電動車推廣到大眾市場。他們預期這個區塊的電動車市場將會成長。」在南韓和東南亞，消費者因為電動車的高價位和車體偏大，購買一直都相當猶豫。

除了今天讓小車亮相的現代汽車，美國的特斯拉、福特汽車也都正在開發平價電動車。因為汽車市場當前一方面有高利率壓縮購買力的問題，另方面又面臨中國低成本電動車的出口大增。

中國大陸電動車廠比亞迪，預定明年在歐洲開賣海鷗（Seagull）掀背車，這款車在中國大陸的售價不到1萬美元（約台幣33萬元）。比亞迪的高階主管說，即便加上歐盟要課的關稅，以及為符合歐盟標準須進行的調整，他們預期海鷗在歐洲的售價仍能可以壓低到2萬歐元有找。

現代汽車歐洲行銷副總裁Andreas-Christoph Hoffman表示，「我們的目標，一向都是為我們的歐洲顧客生產低於2.5萬歐元的車輛」。

去年現代汽車在歐洲的銷量超過63.5萬輛，是在美國、南韓之後，現代的第三大市場。現代汽車在中國大陸市場的市占則是急降，由2009年最佳時期時的10%減至現在不到1%。

Mirae-Mobility研究服務公司總裁Kim Tae-Nyen說，現代的Inster可將歐洲和印度這類的新興市場做為目標市場，但是售價2萬歐元恐怕在歐洲都會被嫌貴。現代推出小型、平價電動車款，顯示現階段電動車市場疲弱，不宜在豪華電動車款上投入巨資。