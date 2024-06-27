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美31家大型銀行 全數通過聯準會年度壓力測試

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，所有接受壓力測試的31家大型銀行全數通過測試，有能力因應重大金融危機，但也警告今年損失將會比去年來得高。

聯準會在聲明中表示，這次壓力測試內容與去年大致相似，並模擬會導致商業房地產價崩40%、住宅價格挫跌36%、失業率急劇上升的全球經濟嚴重衰退情境。

聯準會負責監管事務的副主席巴爾（Michael Barr）聲明指出：「今年的壓力測試顯示，大型銀行有足夠的資本來承受高壓情況，也達到最低資本適足率。」

他又說：「雖然今年壓力測試情境的嚴重程度與去年相似，但測試結果顯示銀行業損失可能會較多，因為銀行的資產負債表風險更高，費用也更多。」

巴爾表示，銀行損失較多的假設來自3個問題：信用卡餘額「大幅增加」和逾期付款的比例上升；企業信貸組合的風險較高；以及銀行的支出更高和從費用中獲得的收入更低。

聯準會表示，今年針對31家銀行進行壓力測試，比去年的23家更多，因為其中包含一些只需隔年做測試的大型銀行。

聯準會的測試發現，31家銀行的資本適足率總計下降，風險加權資產為2.8%，比去年略微上升，「但都在近期壓力測試的範圍內」。

美國銀行家協會（American Bankers Association）主席尼科爾斯（Rob Nichols）聲明指出：「聯準會最新的壓力測試結果，再次顯示美國銀行業仍然健康、資本充足，並為因應嚴重經濟衰退做好充分準備。」

壓力 美國 聯準會

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