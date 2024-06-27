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Nvidia股東會 黃仁勳：Blackwell是史上最成功產品

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達26日召開股東大會，執行長黃仁勳大讚自家新產品Blackwell是史上最成功產品。圖為黃仁勳6月初在台北發表演講。路透
輝達26日召開股東大會，執行長黃仁勳大讚自家新產品Blackwell是史上最成功產品。圖為黃仁勳6月初在台北發表演講。路透

AI晶片大廠輝達（Nvidia）26日舉行股東會，公司所提出的四個議案，股東全數通過。執行長黃仁勳特別強調輝達新的Blackwell平台的優越性，同時展望公司在AI技術進化過程中能夠得到的發展機會。

綜合CNBC網站和Investopedia網站的報導，輝達向股東報告，黃仁勳在2024會計年度，獲得的薪酬合計3,420萬美元，較前一個年度增加近60%。由於輝達執行長的薪酬絕大多數與營運表現掛鉤，隨著輝達股價急速飆漲，推高黃仁勳的薪酬。股東會通過黃仁勳的薪酬案。

股東同時也投票讓12位現任董事連任，批准PwC為輝達2025會計年度的註冊獨立公共會計公司。

由投資人John Chevedden所提的建議案也被股東核可，該案要求董事會的投票準則由絕對多數決，改為簡單多數決。

黃仁勳在股東會中回答的第一個問題，是關於該公司面臨的競爭，因為此時傳統晶片公司和新創公司都在推出產品，目標挑戰輝達在AI晶片市場超過80%市占的局面。

黃仁勳沒有直接點名競爭對手，表示公司的整體策略是維持其地位，他說，輝達已經從先前聚焦遊戲的公司轉變為一家聚焦資料中心的公司。該公司尋求為AI創造新市場，例如工業機器人領域，同時目標與眾家電腦製造商和雲端服務業者合作來達成目標。

黃仁勳說，輝達的AI晶片提供「擁有的最低總成本」，暗示雖然其他晶片可能比較不貴，但考量到運作的性能和成本，採用輝達的晶片是更具經濟效益的

最終，黃仁勳表示，輝達已經達到「良性循環」，意指當一個平台擁有最多用戶時，它就可以做出進一步改善來吸引更多用戶，「輝達平台可透過各大雲端業者和電腦製造業者的廣泛提供，為開發人員和消費者創造出龐大且有吸引力的安裝基礎，這讓我們的的平台對我們客戶而言更有價值。」

談到最新產品Blackwell，黃仁勳在會上表示：「Blackwell架構平台可能是我們史上最成功的產品。」他還說，這也可能是電腦史上最成功的產品。

分析師曾經形容Nvidia即將推出的Blackwell系統是「矽谷最雄心壯志的計畫」。輝達已在3月發表這款新產品。

黃仁勳強調，Blackwell將被「每一家主要雲端服務提供商、伺服器業者和領導型AI企業所採用」，包括亞馬遜、Google、Meta、微軟、ChatGPT開發商OpenAI、特斯拉和馬斯克的新創公司xAI。

黃仁勳在股東大會上強調在這波包含機器人與主權AI領域在內的AI熱潮中，輝達擁有的成長機會，

黃仁勳說：「下一波人AI浪潮將讓50兆美元的重工業自動化」，而輝達將從中受惠。此外，他也提到隨著主權AI的需求增加，輝達已布局良好。

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