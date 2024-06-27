日圓兌美元跌至38年新低 投資人關注日本何時出手干預

日圓兌美元周三（26日）貶破160日圓價位，是近38年新低，因美日之間的巨大利差有利於美元、繼續打壓日圓，同時也讓交易人士對日本當局入市干預以提振日圓的任何跡象保持警惕。

美元指數上揚0.01%至106.07。

美元兌日圓26日收盤升值0.7%至160.81日圓，為1986年12月以來最高，今年迄今，美元兌日圓累計升值約14%。27日盤初，美元兌日圓小貶0.06%，報160.71日圓。

歐元兌日圓也大漲，26日盤中一度升至1992年9月以來最高171.79日圓。歐元尾盤上漲0.3%，報171.625日圓。

與美國相比，日本的低利率打擊了日圓。儘管日本今年已將利率上調至0%-0.1%，而美國的利率為5.25%-5.5%，這促使投資者紛紛湧向美元資產，以獲得更高的回報。

投資人利用兩國利率的巨大差異，採取所謂的利差交易策略，即投資人借入低收益貨幣，投資於高收益貨幣。近年來，隨著一些國家提高借貸成本，套利交易變得非常流行。

分析師表示，交易人士正在考驗日本財務省的決心，該省在4月底和5月初耗資620億美元來支撐日圓匯率，當時日圓貶破160大關。

瑞銀駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov表示：「整體來說，干預往往會使市場放緩，但除非相關國家的貨幣政策立場發生重大變化，否則干預行動很難大幅扭轉市場方向。」

他說：「對於美元/日圓而言，如果日本央行更激進升息，或者聯準會開始降息，那麼日圓會出現更加激烈的走勢。但如果缺乏這兩方面的發展，我不確定我們能否看到明顯的逆轉。不過，干預肯定會限制其上行空間。」

日本財務省財務官神田真人周三加強對日圓匯率過度波動的警告，表示當局對日圓的快速下跌「嚴重關切並保持高度警惕」。他指出，日圓目前的疲軟是沒有道理的。

不過，日本央行有可能在7月底進一步升息，這可能有助於支撐日圓。

市場的下一個關注焦點將是本周五公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數，這是聯準會首選的通膨指標。投資人希望從中了解經濟中的物價壓力是否正朝著正確的方向發展。如果數據低於預期，可能會促使投資人加大對今年降息的押注，在一定程度上緩解日圓面臨的壓力。

歐元兌美元貶值0.31%，至1.0681美元，之前一位歐洲央行決策官員的談話推高今年進一步降息的可能性，這與聯準會理事鮑曼的立場大相逕庭。

歐洲央行管委雷恩對彭博新聞表示，今年再降息兩次顯然是「合理的」；相較下，聯準會理事鮑曼，她預期今年美國不會降息。

澳洲5月通膨率升至4%的六個月高點，交易員紛紛提高對11月進一步加息可能性的預期。澳幣升值0.1%，報0.6655美元。