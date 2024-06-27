美光股價盤後跌7% 上季財報雖優 但本季營收預期未驚豔市場

記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）周三公布上季（第3季）銷售和獲利優於預期，但因為本季（第4季）營收預估未能滿足一些投資人的極高期待，股價在盤後重挫近7%，先前市場看好這家總部在美國愛達荷州的公司能因AI驅動的需求獲利，其股價本月在財報發布前上漲13%。

美光說，第4季的銷售將在74億到78億美元間，分析師預估的均值為75.8億美元，但有些預測高於80億美元。剔除特定項目後的EPS約1.08美元，市場預估1.02美元。

儘管AI運算熱潮令美光受到提振，但個人電腦和智慧手機等傳統市場的需求仍然低迷。美光的展望顯示，這些領域從去年遭遇歷史性下滑後恢復的速度不如一些人期待的那麼快。

Running Point Capital投資長舒曼（Michael Schulman）說：「美光基本上符合預期的預測，如果是兩三個月前，可能已經足夠優秀，但卻不足以滿足當前的殷切期盼，尤其是在股價今年來大漲67%之後。」

Creative Strategies分析師巴加林（Ben Bajarin）表示，股價在盤後的變動主要是預測不如預期。

美光是少數幾家供應最先進AI系統使用高頻寬記體晶片（HBM）的廠商之一，能抓住AI運用蓬勃發展為記憶體產業帶來的機會。該公司說2024和2025年的HBM晶片已經「售罄」，這種晶片就是Nvidia設計的AI處理器所採用的晶片。

在止於5月30日的第3季，美光的營收大增82%至68.1億美元，剔除特定項目後的每股盈餘是62美分，相較下，根據LSEG，市場預期營收66.7億美元，每股盈餘50美分 。

美光表示，個人電腦的銷量在2024年仍將維持較低的個位數增長。智慧手機銷量的成長幅度將是低至中個位數，而在2025年，AI功能有助刺激手機和個人電腦的需求。

美光業務長薩達納（Sumit Sadana）承諾2024年將標誌晶片行業的反彈，2025年可締造創紀錄的銷售水準。AI將推動對昂貴晶片的需求，這種晶片更難製造，並將暫占用很大一部分的生產資源， 應該會降低未來庫存過剩的風險。