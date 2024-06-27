亞馬遜市值首次站上2兆美元 美企史上第五家

美國電商巨人亞馬遜（Amazon）周三（26日）市值首次突破2兆美元，成為第五家市值跨越這個門檻的美國企業，主要因為人工智慧發展以及美國今年可能降息的樂觀情緒，推動著市場對於科技類股的需求。

亞馬遜周三股價盤中上漲3.4%，來到每股192.70美元時，市值超越2兆美元，與微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、Google母公司Alphabet躋身同一陣營。收盤時股價更是大漲3.9%，報193.61美元，使得市值維持在2兆美元之上。

市場對人工智慧（AI）題材熱情不減，再加上圍繞著美國經濟韌性的樂觀情緒、預期聯準會可能降息，美國股市今年強勁上漲。包括輝達、亞馬遜在內的大型科技股，推動華爾街股價接近創紀錄水準，而這類企業未來現金流，可望受惠於利率下降。

亞馬遜今年2月被納入道瓊工業指數成分股，股價今年以來累計已漲逾26%。

亞馬遜雲端事業Amazon Web Services（AWS）是全球最大的雲端服務供應商，由於AI技術的應用激增，AWS的營運在經歷去年的低迷後已經恢復成長。