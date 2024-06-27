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油價小漲 中東局勢蓋過美原油庫存升高疑慮 金價跌近1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
圖為金價示意圖。路透
圖為金價示意圖。路透

國際油價周三（26日）小漲作收，盤中走勢震盪，美國原油庫存升至逾三年高點，削弱了對夏季需求激增的樂觀情緒，但投資人擔心加薩戰爭有可能擴大，會干擾中東原油供應；黃金連續第二天下跌，市場注意力轉向定於本周五公布的美國關鍵經濟數據。

油價小漲

布蘭特原油8月期貨上漲0.24美元，漲幅0.3%，至每桶85.25美元；美國西德州原油7月期貨結算價上漲0.07美元，報每桶80.90美元。

最近幾周，以色列和黎巴嫩真主黨之間的跨境緊張局勢不斷升級，加劇了人們對二者全面開戰的擔憂，這可能會將包括主要產油國伊朗在內的其他地區大國捲入其中。

Lipow Oil Associates的Andrew Lipow表示：「地緣政治風險溢價已經回歸市場，以色列和黎巴嫩之間的戰爭很可能會導致伊朗直接介入，這將是一個令人擔憂的問題。」

盤中稍早，油價一度下跌，此前美國能源資訊局（EIA）報告顯示，原油庫存增加360萬桶，達到4.607億桶，路透調查分析師預期為減少290萬桶。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo說，美國庫存正在上升，而其他地區的庫存正在下降，「我認為各個地區石油市場的情況都不同，上周我們看到日本和歐洲的石油庫存減少。因此，市場似乎正在收緊，只是美國尚未如此。」瑞銀預期未來幾周油價將上漲。

石油交易商對美國夏季駕車高峰期汽油消費疲軟感到擔憂。美國汽油使用量約占世界石油總消費量的10%，上周美國汽油需求較去年同期下降3.6%，至每日約890萬桶。儘管煉油廠削減產量，但汽油庫存仍意外上升。

Tortoise Capital Advisors投資組合經理Rob Thummel表示， 「石油市場發出的訊號方向各不相同，因此油價難以突破交易區間，」，「未來幾個月我們將觀察夏季需求的表現以研判油價走勢」。

金價下跌近1%

金價跌至逾兩周以來的最低，受美元走強和公債殖利率上升拖累，投資人也等待周五的個人消費物價指數（PCE）出爐，這攸關聯準會的利率走向。

現貨金價26日收盤下跌0.92%，報每盎司2,298.23美元，這是6月10日以來的最低。

美國黃金期貨收跌0.8%，結算價報2,313.2美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「目前，市場很可能是在對美元走強做出反應，我們繼續消化聯準會不太可能在夏季調整利率的可能性。」

美元上漲0.4%，觸及近兩個月最高，使得黃金對持有其他貨幣的投資者來說更加昂貴，指標美國10年期公債殖利率觸及近兩周最高。

現貨白銀跌0.1%，至每英兩28.88美元；鈀金跌2%，至929.25美元；鉑金攀升3.1%，至1,011.88美元。

庫存 油價 美國

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