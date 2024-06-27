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台積電ADR隨費半小跌作收 中華電ADR收黑1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（26日）漲跌互見，台積電ADR小跌0.3%，報每股172.07美元，換算並折合台幣後為每股1,120.80元，較台北交易股票溢價率為16.75%。

道瓊工業指數26日收盤上漲16.10點，漲幅0.04%，報39,128.26點；標普500指數上漲8.61點，漲幅0.16%，報5,477.91點；那斯達克指數上漲87.50點，漲幅0.49%，報17,805.16點。

費城半導體指數下跌0.28%至5,452.32點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 187.43 +0.35 172.50 8.65

中華電 CHT 124.25 -1.01 125.50 -1.00

台積電 TSM 1,120.80 -0.31 960.00 16.75

聯電 UMC 57.12 -0.45 56.60 0.93

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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