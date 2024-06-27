三大指數小漲 蘋果亞馬遜勁揚撐盤 輝達尾盤奮力翻紅

美股三大指數周三（26日）收漲，在震盪交投中小幅收高，受到大型科技股上漲支撐。投資人在美國總統候選人辯論和聯準會官員重視的通膨報告出爐之前保持謹慎。

道瓊工業指數26日收盤上漲16.10點，漲幅0.04%，報39,128.26點；標普500指數上漲8.61點，漲幅0.16%，報5,477.91點；那斯達克指數上漲87.50點，漲幅0.49%，報17,805.16點。

費城半導體指數下跌0.28%至5,452.32點。

晶片巨擘輝達（Nvidia）盤中大幅震盪，收漲0.25%，在收盤前奮力回升，收復盤中失地。

瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele表示，雖然輝達的波動影響了市場情緒，但結構性投資AI的理由仍然完好。在基本面穩固的情況下，他還對更廣泛的股市前景持建設性看法。

蘋果、亞馬遜和特斯拉等大型股也上漲。蘋果大漲近2%，此前Rosenblatt將這家iPhone製造商的股票評級從「中性」上調至「買進」；特斯拉勁揚4.81%，因為Stifel首次給予特斯拉「買進」評級。

亞馬遜股價上漲3.9%，股價飆升至紀錄高點，報每股193.61美元，使該公司市值突破兩兆美元，成為第五家突破這一水準的美國企業。

儘管超大型科技股大漲，但不足以提振大盤指數，因為下跌的股票數量是上漲股票數量的近兩倍。

本周將公布多項經濟數據，周五將公布的個人消費支出物價指數（PCE）是聯準會決定貨幣政策路徑青睞的通膨指標。聯準會預期今年只會在12月降息一次，但倫敦證交所集團（LSEG）的利率機率應用顯示，投資人預期9月降息25個基點的可能性為56.3%，預期年底前將降息兩次。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall說：「投資人正坐等明天的總統辯論和其他經濟消息，尤其是本周五的PCE數據。」

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說，利多的財報和溫和的通膨數據可能會鼓勵更多的投資人從科技股轉向今年表現落後的類股。

家電製造商惠而浦大漲17.1%，此前路透報導說，德國企業博世（Bosch）正考慮收購這家美國家電製造商。

聯邦快遞大漲15.53%，該公司預期2025會計年度獲利高於預期，帶動道瓊運輸指數創一個多月來最高。

在聯準會公布年度銀行業壓力測試結果之前，摩根士丹利、花旗集團和美國銀行等美國主要銀行股下跌。

更廣泛的標普500金融指數下跌0.47%。

電動車新創公司Rivian大漲23.24%，因德國汽車製造商福斯集團表示將向Rivian投資多達50億美元。

通用磨坊跌4.59%，此前該公司預期全年獲利低於預期，且公布的季度銷售額降幅大於預期。