都是AI股...亞馬遜終於擠進2兆美元俱樂部 輝達開高走低

電商巨擘亞馬遜（Amazon.com）股價26日開高走高，早盤一度大漲逾3%，市值隨之突破2兆美元，成為這個俱樂部的最新成員。但輝達（Nvidia）的漲勢似乎只維持了一天，25日強彈6.8%後，26日早盤開高後1小時翻黑，跌逾1%。

紐約三大指數到午盤左右都在平盤附近狹幅波動，不過聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）25日重申，她認為借貸成本應該繼續維持在高位一段時間，帶動美國10年期公債殖利率和美元指數連兩天上漲。

根據Fed最新的利率點狀圖，官員們預期到今年底前只會降息1碼，明年底前則總共降息5碼，市場價格則正反映，明年第1季前將降息約3碼。

亞馬遜股價今年來已漲約27%，主要是AI帶動其雲端運算部門的業績。

根據彭博資訊的資料，截至紐約27日早盤，全球市值至少2兆美元的企業有微軟、蘋果、輝達、Google母公司字母和亞馬遜。

至於其他個股，聯邦快遞（FedEx）新發布的財測報喜，帶動早盤股價大漲近12%。郵輪業者嘉年華（Carnival）公布的上季獲利意外優於市場預期，並調高獲利展望，早盤股價上漲1.5%。