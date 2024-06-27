惠譽調降馬爾地夫信評 警告外債恐淪落違約

中央社／ 馬爾地夫首都瑪萊26日綜合外電報導

國際信用評級機構惠譽（Fitch）今天調降南亞群島國馬爾地夫的信評，並示警這個觀光天堂國家向外國借貸的債務正步步邁向違約。

法新社報導，國際貨幣基金（IMF）6週前才警告，豪華觀光目的地馬爾地夫恐怕會爆發「債務困境」（debt distress）。這個居戰略位置的小國眼看準備向其主要債權國中國借貸更多資金。

惠譽發布聲明表示，將馬爾地夫的信評調降1級至CCC，以反映其外匯存底持續萎縮帶來的風險。5月時馬爾地夫的外匯存底已經降至4億9200萬美元。

惠譽並指出，馬爾地夫政府今年須償還的債務規模目前總計已達到4億900萬美元，增添嚴重的財務壓力。

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年11月上台後，將國家注意力從傳統捐助國印度轉向中國。今年4月他的政黨更挾建造數千間公寓、將更多土地用於都市開發及升級機場等政見，在國會選舉贏得壓倒性勝利，這些建設全都要靠中國資金。

根據官方資料，馬爾地夫積欠的外債在去年達到40億3800萬美元，較2022年增加近2億5000萬美元，來到相當於其國內生產毛額（GDP）的約118%。

馬爾地夫財政部的數據顯示，截至去年6月，25.2%的馬爾地夫外債是積欠中國進出口銀行，這家銀行也是馬爾地夫最大單一借款方。

惠譽表示，他們假設的基線情況是，馬爾地夫將繼續依賴雙邊和多邊融資支援，藉由發揮其「地緣政治戰略重要性及預期的新政府未來政策行動」，來籌措資金。

債務 惠譽 馬爾地夫

延伸閱讀

台股「熱熱熱」…群益質押額滿到期得用現金付！網箭指00937B惹的禍

妻想去奧地利蜜月「2人20多萬」 夫預算僅10萬：我七孔噴血了

看淡中國房市前景 史坦普、惠譽再降評

起色心中計？30歲男研究生花逾31萬治脫髮 抱怨遭洗腦借貸失工作

相關新聞

微軟也愛他們！美國、台灣往後站 黃仁勳員工多從「這國」畢業

南韓朝鮮日報25日報導，美國晶片製造商輝達（NVIDIA）領導全球人工智慧（AI）產業，創辦人之一的黃仁勳在台灣出生，但...

通縮加貶值！日本實質有效匯率貶至歷史新低 跌幅也最深

受到持續貶值和多年通縮影響，日圓實力的下滑更趨明顯。在國際清算銀行（BIS）每月公布的指數中，日圓實質有效匯率（REER...

儘管逆風不斷 特斯拉卻握有「這巨大優勢」：仍領先傳統車廠

儘管股價大跌、交車量下滑、電動車市場競爭加溫，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）仍握有一個重大優勢：造車成本硬是遠遠比對...

正妹牌失效？知名餐廳Hooters爆倒閉潮 全美已關40多家分店

美國老牌連鎖美式餐廳Hooters以辣妹服務生為賣點，吸引不少客人慕名而來，更從美國一路展店到國外，包括台灣都有分店。不過近期Hooters傳出倒閉潮，光是在美國當地就收掉近40家分店。

全球在推縮短每周工時 這個地中海國家卻反其道而行

正當全球國家和企業都在試辦縮短工時之際，有個國家卻推行每周工作六天。7月1日起，希臘部分勞工可能將面臨每周48小時工時。...

日圓跌破160！4月底至今首見跌破160大關 當局干預風險升

日圓兌美元26日在亞洲下午盤貶值0.23%，至160.06日圓兌1美元，是4月底至今首見跌破160大關，也引發市場對日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。