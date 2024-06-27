開徵富人稅 G20沒共識

20國集團（G20）委託撰寫的報告，提議對全球億萬富豪實施最低稅負制，也就是開徵2%的富人稅，估計每年最多可取得2,500億美元稅款。但成員國對此看法不一，已讓G20陷入分裂。

巴黎經濟學院的經濟教授祖克曼（Gabriel Zucman）撰寫的G20報告，建議對總資產超過10億美元的超富，課徵相當於個人財富2%的最低稅負。

目前億萬富豪的實質稅率，僅相當於個人財富的0.3%。2%富人稅上路後，每年可從全球約3,000名超富，徵收到2,000億~2,500億美元。如果此一稅率擴大至淨資產超過1億美元的人士，可額外徵得1,000億~1,400億美元。而支付稅率已逾2%的富豪，則無須額外交稅。

這些稅金可用來資助教育和醫療照護等公共服務，也能用於對抗氣候變遷。目前億萬富豪的財富占全球國內生產毛額 （GDP）13%，遠高於1987年的3%。

祖克曼說：「幾乎沒有人同意，億萬富豪的稅率可以低於其他社會群體。超富繳納的稅率，不該低於學校教師或消防員，這是不對的」。

他同時表示，超富被視為享有累退稅制，也就是財富愈多，實際稅率愈低，徵收2%富人稅有助改善此點。他說：「我們討論的是2%（稅率），不算太高。並非要讓稅制變成累進，只是要改為沒有那麼累退」。累進稅制與累退相反，是指所得愈高，稅率也愈高。

祖克曼強調，即便有些地區不願徵收富人稅，可以採取類似全球企業最低稅負制的機制，即跨國企業若在一國的實質最低稅率低於15%，其他國家可以課徵補充稅。

他說，這非常重要，會給所有國家誘因，加入徵稅行列。如不加入，等於把稅收拱手讓給他國。

G20將在7月財長會議上討論富人稅，儘管有幾國力挺此案，以強化預算，並改善貧富不均，但要在國際間建立共識不容易，美國已表態反對，德國抱有疑慮，法國則可能政局變天，繼任政府未必會繼續推動。