美億萬富豪重押科技股

彭博追蹤美國前50大億萬富豪的投資績效後發現，他們今年來和過去三年的總報酬率都擊敗大型股或大宗商品等其他資產的整體表現，而檢視投資標的後發現他們對成長因子有高曝險，但對槓桿的曝險則低。

根據彭博美國億萬富豪投資精選指數，美國億萬富豪所持有的全美50大上市企業，今年截至6月24日的總報酬率為26%，漲幅約與彭博Galaxy加密貨幣指數相同，但高於彭博美國大型股價格報酬指數（B500）的14%、彭博商品指數的4%，更優於彭博固定收益全球整體總報酬指數的下滑2.6%。

過去三年來，這項美國億萬富豪投資指數的總報酬率是49%，高於彭博Galaxy加密貨幣指數的38%。

彭博追蹤的指數發現，這些美國億萬富豪投資的科技股權重，自2022年底以來已從21.2%大幅攀升至30%，主要持股包括輝達、博通、微軟及Salesforce，但同時也減碼醫療保健與金融類股。

彭博美國億萬富豪投資精選指數的成分股，有60%是科技股、通訊及非消費必需品類股，原物料、不動產及能源類股占比不到2%，暗示這些億萬富豪減持溫室氣體排放密度高的產業。

亞馬遜創辦人貝佐斯淨值今年來暴增超過310億美元，取代特斯拉創辦人馬斯克成為全球首富，臉書母公司Meta執行長祖克柏今年來身價增加490億美元，為科技業第三有錢。