亞太投資人加碼黃金

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

最新調查顯示，愈來愈多亞太機構投資人黃金視為長期投資的核心資產，未來12~18個月擴大投資黃金的比率高於北美機構投資人，以加強投資組合平衡度與多元化程度，也凸顯亞太投資人對黃金的偏好提高。

道富環球投資管理（SSGA）與世界黃金協會25日表示，27%的亞太機構投資人打算在未來12~18個月加碼投資黃金，比率高於北美地區的21%，原因包括投資組合多元化、對美元貶值避險等。

這項調查是在去年第4季調查全球850家機構顧問與金融服務供應商，其中包括63位亞太地區法人。

道富環球亞太黃金策略師徐志傑表示，亞洲利率較低的環境一直都有益黃金需求，隨著美國延後降息，為了對亞洲貨幣貶值避險，預料這個趨勢將延續。

他說，來自中國大陸的強勁需求、各國央行買盤、及對美股高估值和地緣政治的避險需求不斷增加，各種基本面因素支撐金價今年創新高。

根據WGC，今年第1季中國、日本、印度、及台灣等四個經濟體名列全球黃金存底前五大，WGC首席歐亞市場策略師李德指出，這些央行對黃金的強勁需求將持續到下半年，同時家族辦公室和超級富豪對黃金也仍需求殷切。

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