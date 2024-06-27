聯邦快遞獲利看旺 股價大漲

聯邦快遞（FedEx）今年度的獲利展望高於分析師預期，並表示將未來一年將買回價值25億美元的自家股票。聯邦快遞26日早盤股價應聲大漲逾14%。

聯邦快遞25日表示，6月1日起2025年會計年度經調整每股盈餘將達到20至22美元，其中值超過彭博彙整分析師所估的20.85美元。新年度營收也將成長低到中個位數百分比。

此業績展望是基於預期美國貨運量和電子商務需求上升。聯邦快遞高層表示，紅海海上攻擊造成的運輸干擾，加上海空運運能可能趨緊，都可能會提高聯邦快遞從亞洲空運每件包裹的收入。

聯邦快遞5月31日止的上年度第4季（上季）營收年增1%至221.1億美元，優於預期；淨利下滑5%至14.7億美元，每股盈餘5.94美元；經調整後每股盈餘為5.41美元，也優於預期。聯邦快遞上季營收獲利雙雙優於預期，反映削減成本的措施奏效。

這家總部位於曼菲斯的公司已在實施獲利改善計畫「DRIVE」，力拚2025會計年度結束前，達成永久削減成本40億美元的目標，包括整併一些運輸業務。

聯邦快遞也說，正在評估貨運事業（FedEx Freight）在所謂「長期股東價值創造計畫下一階段」的地位，似在暗示考慮出脫這個事業。在法說會上，執行長蘇巴拉曼尼恩不願透露相關評估的細節，僅表示「進展順利」。

聯邦快遞的貨運事業處理所謂的零擔貨運（LTL），也就是將多家企業較小貨物併裝到一部拖車中的貨運。截至5月，這個事業營運近3萬輛車輛，擁有約43,000名員工和390個服務中心。該部門的營業額上季成長2%。

彭博行業研究分析師認為，聯邦快遞可能想藉出售來釋放零擔貨運市場的價值。