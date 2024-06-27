聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯邦快遞獲利看旺 股價大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

聯邦快遞（FedEx）今年度的獲利展望高於分析師預期，並表示將未來一年將買回價值25億美元的自家股票。聯邦快遞26日早盤股價應聲大漲逾14%。

聯邦快遞25日表示，6月1日起2025年會計年度經調整每股盈餘將達到20至22美元，其中值超過彭博彙整分析師所估的20.85美元。新年度營收也將成長低到中個位數百分比。

業績展望是基於預期美國貨運量和電子商務需求上升。聯邦快遞高層表示，紅海海上攻擊造成的運輸干擾，加上海空運運能可能趨緊，都可能會提高聯邦快遞從亞洲空運每件包裹的收入。

聯邦快遞5月31日止的上年度第4季（上季）營收年增1%至221.1億美元，優於預期；淨利下滑5%至14.7億美元，每股盈餘5.94美元；經調整後每股盈餘為5.41美元，也優於預期。聯邦快遞上季營收獲利雙雙優於預期，反映削減成本的措施奏效。

這家總部位於曼菲斯的公司已在實施獲利改善計畫「DRIVE」，力拚2025會計年度結束前，達成永久削減成本40億美元的目標，包括整併一些運輸業務。

聯邦快遞也說，正在評估貨運事業（FedEx Freight）在所謂「長期股東價值創造計畫下一階段」的地位，似在暗示考慮出脫這個事業。在法說會上，執行長蘇巴拉曼尼恩不願透露相關評估的細節，僅表示「進展順利」。

聯邦快遞的貨運事業處理所謂的零擔貨運（LTL），也就是將多家企業較小貨物併裝到一部拖車中的貨運。截至5月，這個事業營運近3萬輛車輛，擁有約43,000名員工和390個服務中心。該部門的營業額上季成長2%。

彭博行業研究分析師認為，聯邦快遞可能想藉出售來釋放零擔貨運市場的價值。

業績 美國

延伸閱讀

聯邦快遞獲利展望優於預期 盤後飆漲14％

後悔沒買台積電（2330）…今天正是買點！ 肥羊曝專注金融股原因：學了50年

股市大漲、跌都不敢買…何時是最好進場點？ 存股人：現在

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

相關新聞

福斯注資美電動車新創 預計投入50億美元

德國汽車大廠福斯（Volkswagen）25日宣布，將向美國電動車新創公司Rivian注資，並共同成立一家合資企業，這項...

開徵富人稅 G20沒共識

20國集團（G20）委託撰寫的報告，提議對全球億萬富豪實施最低稅負制，也就是開徵2%的富人稅，估計每年最多可取得2,50...

亞太投資人加碼黃金

最新調查顯示，愈來愈多亞太機構投資人將黃金視為長期投資的核心資產，未來12~18個月擴大投資黃金的比率高於北美機構投資人...

美億萬富豪重押科技股

彭博追蹤美國前50大億萬富豪的投資績效後發現，他們今年來和過去三年的總報酬率都擊敗大型股或大宗商品等其他資產的整體表現，...

聯邦快遞獲利看旺 股價大漲

聯邦快遞（FedEx）今年度的獲利展望高於分析師預期，並表示將未來一年將買回價值25億美元的自家股票。聯邦快遞26日早盤...

微軟也愛他們！美國、台灣往後站 黃仁勳員工多從「這國」畢業

南韓朝鮮日報25日報導，美國晶片製造商輝達（NVIDIA）領導全球人工智慧（AI）產業，創辦人之一的黃仁勳在台灣出生，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。