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福斯注資美電動車新創 預計投入50億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
福斯汽車將投資美國電動車新創公司Rivian，金額上看50億美元。 （美聯社）
福斯汽車將投資美國電動車新創公司Rivian，金額上看50億美元。 （美聯社）

德國汽車大廠福斯（Volkswagen）25日宣布，將向美國電動車新創公司Rivian注資，並共同成立一家合資企業，這項協議的金額上看50億美元。Rivian將因而獲得亟需的資金，激勵該公司股價在26日早盤一度大漲逾30%。

福斯一開始將以無擔保可轉債的方式，向Rivian投資10億美元，12月1日後將轉換為股票，不過中間還須經監管機關批准。福斯預計之後在2025年和2026年各投資10億美元於Rivian的股票，視後者的業務是否達標而定，亦即福斯最多取得Rivian 30億美元的股份。

福斯也將出資20億美元，與Rivian成立一家合資企業。這筆錢分兩部分，一是今年第4季先出資10億美元成立這家公司，二是2026年向Rivian提供的貸款。若這家合資企業成功運作，福斯對Rivian股票投資，加上在合資企業的股權和債務，合計達到50億美元。

該合資公司目的是進行軟體開發合作，共享電動車架構與軟體，將以Rivian的電動車技術為基礎，在2020年代的後半段為這兩家車廠的未來產品，提供軟體程式。

Rivian執行長史卡林吉（RJ Scaringe）表示，這項投資將為Rivian提供亟需的資金，以便開發預定在2026年推出的較平價、小型R2休旅車與規劃中的R3跨界休旅車。

這筆資金也能協助Rivian讓現有的旗艦款R1S休旅車與R1T皮卡帶來的現金流轉正。Rivian將把持有的智慧財產權授權給與福斯的合資公司。

對福斯而言，此舉可望解決該公司在軟體方面的困境。福斯的軟體部門Cariad已經超出其預算，且未能達成目標。但投資人和分析師並不這麼想，一來覺得這項投資讓福斯的資本支出維持高檔，二來質疑這兩公司的企業文化可能扞格不入。福斯股價在歐股盤中下跌近2%。

另一方面，先前在舊金山僅限量開放自動駕駛叫車服務的Waymo，如今已向該地區所有用戶開放。Waymo於25日在部落格發文表示，自從開放候補名單以來，當地已有近30萬人註冊「Waymo One」服務。

Waymo表示，旗下車隊是全電動、電力全都來自舊金山CleanPowerSF計畫的再生能源。自2023年8月啟動商業營運以來，Waymo的全自駕叫車服務已協助減少約57萬公斤的碳排。

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