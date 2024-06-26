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通縮加貶值！日本實質有效匯率貶至歷史新低 跌幅也最深

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日圓5月的實質有效匯率，貶至有紀錄來最低。路透
日圓5月的實質有效匯率，貶至有紀錄來最低。路透

受到持續貶值和多年通縮影響，日圓實力的下滑更趨明顯。在國際清算銀行（BIS）每月公布的指數中，日圓實質有效匯率（REER）上個月下滑幅度在64個國家和地區中依然最大。由於日本的食物和能源原物料等必需品重度仰賴進口，這個狀況將日益成為該國負擔。

每日新聞報導，根據BIS發布的實質有效匯率指數，以2020年數據為基期100，日圓2024年5月的實質有效匯率為68.65，創下有紀錄來最低，甚至低於固定匯率的1970年代初期，當時1美元是兌360日圓。自2020年來，日圓的購買力已銳減逾30%。

實質有效匯率下滑，對以出口為主的日本車廠和投資海外事業的商社而言是項加分，對持有美國公債等外幣資產的個人也是助益，但卻不利於要用更多日圓去買進口品的一般家庭。

瑞穗證券首席分析師小林俊介指出，「這不只會讓人們更難購買熟悉的外國產品，也會對許多其他領域造成負面影響，包括仰賴進口的能源、半導體和通訊設備。」

日圓實力下滑不僅是過去幾年的現象，若觀察G20主要國家實質有效匯率的變動，自2000年來，日圓已下跌57.88%，僅次於阿根廷的72.76%，在G20中排名第19名。金磚國家（BRICS）則展現大幅增長，俄羅斯增長63.43%，為全部國家中最高，中國大陸為第三高的23.7%，印度則為第五名的16.62%。

日圓實力下滑的背後因素很多。日生基礎研究所高級經濟學家上野剛志指出三個主要因素：歐美央行升息帶來的外幣升值壓力、日圓的貶值壓力，和海外的物價漲幅超越日本。

針對日圓貶值壓力，上野表示，「由於企業生產據點遷往海外，以及國內仰賴化石燃料等結構性經濟因素，日本已進入一種容易陷入貿易逆差的狀況，貿易逆差便造成日圓貶值。由於日本的成長潛力低，加上日本銀行（央行）的升息空間有限，與他國間的利差將容易擴大。」日本若想提振日圓實力，「問題在於能做到何種經濟結構轉型」。

匯率 壓力 日圓 日本

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