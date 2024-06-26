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儘管逆風不斷 特斯拉卻握有「這巨大優勢」：仍領先傳統車廠

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉對上其他車廠仍握有巨大的成本優勢。路透
特斯拉對上其他車廠仍握有巨大的成本優勢。路透

儘管股價大跌、交車量下滑、電動車市場競爭加溫，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）仍握有一個重大優勢：造車成本硬是遠遠比對手還低廉。

根據美國銀行（BofA）的最新研究，特斯拉每輛車的生產成本，也就是涵蓋金屬、玻璃、電池組、鋁圈、輪胎等支出，平均不到3萬美元，比其他電動車的零組件成本足足低1.7萬美元，就算把特斯拉納入一起計算，特斯拉的成本仍舊低了約1萬美元。

多年來，特斯拉透過撙節成本，利潤率傲視同業，使執行長馬斯克得以實質控制電動車定價，讓對手只能苦苦追趕。

即便特斯拉的利潤已縮減、銷售也放緩，較低的製造成本仍讓馬斯克領先傳統車廠。福特與通用正仰賴燃油車的獲利，挹注朝電動車轉型的舉措，目前這兩大車廠尚未藉由電動車賺錢。

簡言之，只要特斯拉對手的電動車製造成本仍較高昂，就永遠無法在馬斯克發動的價格戰中取勝。這為福特與通用等車廠帶來更大的困擾，因為先行購入電動車的較富裕族群，目前沒有購車需求，如今市場僅下剩較節儉、實際的消費者在物色車款。

不過，特斯拉的砍價策略也出現些許破綻，正感受到電動車買氣降溫的壓力，該公司今年第1季的營收與獲利令市場大失所望，今年來股價也重挫約25%。

外界密切關注的特斯拉6月交車數據，預料7月1日後公布。

特斯拉 電動 馬斯克

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